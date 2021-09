Hasil Liga Conference: AS Roma vs CSKA Sofia 5-1, Rennes vs Tottenham 2-2

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Liga Conference (UEFA Conference League) pada Kamis malam hingga Jumat dinihari, 17 September 2021, menyajikan rangkaian pertandingan pekan pertama babak penyisihan grup. AS Roma menang besar, sedangkan Tottenham Hotspur tertahan.

AS Roma, yang berlaga di Grup C, menang 5-1 saat menjamu CSKA Sofia (Bulgaria). Klub Liga Italia sempat kebobolan lebih dahulu oleh gol Graham Carey namun kemudian mampu mencetak lima gol.

Lorenzo Pellegrini memborong dua gol. Sedangkan gol Roma lainnya diceploskan Stephan El Shaarawy, Gianluca Mancini, dan Tammy Abraham.

Sejak menit ke-80, dalam kedudukan 3-1, CSKA Sofia kehilangan Yanic Wildschut karena kartu merah kedua.

Kini, Roma memimpin klasemen dengan nilai 3, unggul selisih gol dari Bodo/Glimt (Norwegia) yang menang 3-1 atas Zorya Luhansk (Ukraina).

Dari Grup G, Tottenham Hotspur tertahan 2-2 di kandang Rennes. Tim asal Inggris itu sempat unggul berkat gol bunuh diri Loic Bade, lalu berbalik ketinggalan oleh gol Flavien Tait dan Gaetan Laborde.

Mereka akhirnya bisa membawa pulang dari klub Liga Prancis itu setelah Pierre-Emile Hoejbjerg mampu mencetak gol penyama kedudukan.

Kini, kedua tim ada di posisi kedua dan ketiga klasemen. Mereka tertinggal dari Vitesse (Belanda) yang menang 2-0 di kandang Mura (Slovenia)

Hasil Liga Conference

(pekan pertama)

Grup A

HJK vs LASK 0-2.

Grup B

Flora Tallinn vs Gent 0-1

Anorthosis vs Partizan Beograd 0-2.

Grup C

Bodoe/Glimt vs Zorya 3-1

AS Roma vs CSKA Sofia 5-1.

Grup D

Jablonec vs CFR Cluj 1-0

Randers FC vs AZ Alkmaar 2-2.

Grup E

Slavia Prague vs Union Berlin 3-1

Grup F

Lincoln Red Imps FC vs PAOK FC 0-2

Slovan Bratislava vs FC Copenhagen 1-3.

Grup G

Mura vs Vitesse 0-2

Rennes vs Tottenham Hotspur 2-2.

Grup H

Kairat Almaty vs Omonia Nicosia

Qarabag FK vs Basel 0-0.

