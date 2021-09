Jadwal Liga 1 Jumat 17 September: 3 Laga, Persela vs Persita Live di Ochannel

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga 1 akan memasuki pekan ketiga. Pada Jumat ini, 17 September 2021, akan hadir tiga pertandingan, salah satunya tayang live di Ochannel.

Rangkaian jadwal pekan ketiga akan dibuka dengan pertandingan Persela Lamongan vs Persita Tangerang. Laga ini akan berlangsung di Stadion Pakansari, Bogor, mulai 15.15 WIB.

Persita Tangerang dan Persela sama-sama baru meraih satu kemenangan dalam dua laga awalnya. Mereka ada di posisi kedelapan dan kesembilan klasemen.

Pada jam sama, akan berlangsung pertandingan Barito Putera melawan Borneo FC di Stadion Wibawa Mukti, Kabupaten Bekasi. Barito mengejar kemenangan perdana, sedangkan Borneo FC akan berusaha bangkit setelah sempat dikalahkan Persik Kediri di laga sebelumnya.

Laga ketiga malam ini akan menghadirkan Tira Persikabo vs Persik Kediri di stadion di Stadion Wibawa Mukti mulai 18.15 WIB. Sebelumnya, Persik sudah sekali menang, sedangkan Tira baru meraih satu poin.



Pekan ini juga ada laga Bali United FC vs Persib Bandung, PSM Makassar vs Persebaya, Persipura Jayapura vs Persija Jakarta, dan PSS Sleman vs Arema FC.

Jadwal Liga 1 Pekan Ketiga

Jumat, 17 September 2021

15.15 WIB: Borneo FC vs Barito Putera (Vidio)

15.15 WIB: Persela Lamongan vs Persita (Ochannel)

18.15 WIB: Tira Persikabo vs Persik Kediri (Vidio).

