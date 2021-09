Jadwal Liga Italia Pekan Keempat, Juventus vs AC Milan Live di RCTI

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Italia pekan keempat akan diwarnai laga panas antara Juventus vs AC Milan. Dua tim papan atas lainnya, Napoli dan Inter Milan, juga mendapatkan lawan yang tak mudah.

Juventus baru meraih kemenangan perdananya musim ini setelah mengalahkan Malmo di Liga Champions Rabu kemarin. Di Liga Italia, Si Nyonya Tua belum meraih satu pun kemenangan dari tiga laga awal.

Pada akhir pekan lalu, skuad asuhan Massimiliano Allegri yang ditinggalkan Cristiano Ronaldo ke Manchester United menelan kekalahan kedua dari Napoli. Sebelumnya mereka dikejutkan dengan kekalahan dari Empoli sementara pada laga pertama hanya bermain imbang 2-2 dengan Udinese.

Sementara AC Milan yang mengantongi kemenangan sempurna di Liga Italia harus bertekuk lutut dari Liverpool pada laga Liga Champions Kamis kemarin. Sempat unggul 2-1 pada babak pertama, anak asuh Stefano Pioli menyerah 2-3 pada akhir pertandingan.

Juara bertahan Liga Italia Inter Milan juga menelan kekalahan di Liga Champions. Nerraazurri dipaksa bertekuk lutut 0-1 di kandang sendiri saat menjamu Real Madrid. Akhir pekan ini, Inter Milan akan menjamu Bologna.

Napoli juga mendapatkan hasil kurang menyenangkan di kompetisi Eropa. Mereka hanya bermain imbang 2-2 kontra Leicester City di Liga Europa dini hari tadi. Napoli yang menduduki posisi keempat klasemen Liga Italia akan menghadapi Udinese yang hanya terpaut dua peringkat di bawahnya.

Laga mudah akan dihadapi pimpinan klasemen Liga Italia, AS Roma. Skuad Serigala Ibu Kota akan menghadapi tim peringkat kedua, Hellas Verona.

Berikut jadwal Liga Italia pekan keempat:

Sabtu, 18 September 2021

01.45 WIB - Sassuolo vs Torino

20.00 WIB - Genoa vs Fiorentina

23.00 WIB - Inter Milan vs Bologna

Minggu, 19 September 2021

01.45 WIB - Salernitana vs Atalanta

17.30 WIB - Empoli vs Sampdoria

20.00 WIB - Venezia vs Spezia

23.00 WIB - Lazio vs Cagliari

23.00 WIB - Hellas Verona vs AS Roma

Senin, 20 September 2021

01.45 WIB - Juventus vs AC Milan

Selasa, 21 September 2021

01.45 WIB - Udinese vs Napoli

Seluruh laga pada jadwal Liga Italia pekan keempat akan disiarkan secara langsung oleh beIN Sports, Laga Inter Milan vs Bologna dan Juventus Vs AC Milan juga akan disiarkan secara langsung oleh RCTI.

