Jadwal Bola Live Akhir Pekan Ini: Liga 1, Liga Inggris, Serie A, La Liga

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada akhir pekan ini akan menampilkan rangkaian pertandingan Liga 1, Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Italia, Liga Jerman, dan Liga Jerman. Banyak laga besar yang akan tersaji.

Dari Liga 1 akan hadir rangkaian pertandingan pekan ketiga. Antara ada laga Bhayangkara FC vs Madura United, PSM Makassar vs Persebaya, Bali United FC vs Persib, PSS Sleman vs Arema FC, dan Persipura Jayapura vs Persija Jakarta yang live di Indosiar.

Liga Inggris akan menampilkan laga pekan kelima. Pertandingan Tottenham vs Chelsea, yang live di SCTV, akan jadi paling menarik. Selain itu ada partai Burnley vs Arsenal, Liverpool vs Crystal Palace, Manchester City vs Southampton, dan West Ham vs Manchester United.

Liga Italia menampilkan laga pekan keempat. Pertandingan Juventus vs AC Milan dan Udinese vs Napoli akan disiarkan langsung oleh RCTI. Selain itu ada laga Inter Milan vs Bologna dan Verona vs AS Roma.

Liga Spanyol pekan kelima akan menampilkan partai-parti menarik, termasuk Atletico Madrid vs Athletic Bilbao, Real Sociedad vs Sevilla, Valencia vs Real Madrid, dan Barcelona vs Granada.

Liga Jerman pekan ini akan menampilkan laga Bayern Munchen vs Bochum. Sedangkan Liga Prancis akan menyajikan Paris Saint-Germain vs Lyon.

Jadwal bola selengkapnya:

Jumat, 17 September 2021

15.15 WIB: Borneo FC vs Barito Putera (Vidio)

15.15 WIB: Persela Lamongan vs Persita (OChannel)

18.15 WIB: TIRA Persikabo vs Persik Kediri (Vidio).

Sabtu, 18 September 2021

Liga 1

(pekan ketiga)

15:15 Bhayangkara Solo vs Madura United (Indosiar)

15:15 PSIS Semarang vs Persiraja Aceh (VIdio)

18:15 PSM Makassar vs Persebaya (Indosiar)

20:30 Bali United vs Persib Bandung (Indosiar).

Liga Italia

(pekan keempat, live Bein Sport)

01:45 Sassuolo vs Torino

20:00 Genoa vs Fiorentina

23:00 Inter Milan vs Bologna.

Liga Inggris

(pekan kelima, live Mola TV)

02:00 Newcastle vs Leeds United

18:30 Wolves vs Brentford

21:00 Burnley vs Arsenal

21:00 Liverpool vs Crystal Palace

21:00 Manchester City vs Southampton

21:00 Norwich vs Watford

23:30 Aston Villa vs Everton (SCTV).

Liga Jerman

(pekan kelima, live Mola TV)

01:30 Hertha Berlin vs Greuther Furth

20:30 Bayern Munchen vs Bochum

20:30 Augsburg vs Monchengladbach

20:30 Mainz vs Freiburg

20:30 Bielefeld vs Hoffenheim

23:30 FC Koln vs RB Leipzig

Liga 1 Prancis

(pekan keenam, live Bein Sport)

02:00 Strasboutg vs Metz

22:00 Lens vs Lille.

Liga Spanyol

(pekan kelima, live beIN Sport)

02:00 Celta Vigo vs Cadiz

19:00 Rayo Vallecano vs Getafe

21:15 Atletico Madrid vs Ath Bilbao

23:30 Elche vs Levante.