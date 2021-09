Rekap Hasil dan Klasemen Liga 1 Jumat 17 September: 3 Laga, Hanya Persita Menang

TEMPO.CO, Jakarta - Tiga pertandingan pekan ketiga Liga 1 2021-2022 sudah berlangsung sepanjang Jumat, 17 September 2021. Dua laga berakhir seri, sedangkan satu partai lainnya menyajikan kemenangan dengan skor tipis.

Inilah ringkasannya:

Tira Persikabo vs Persik Kediri: Skor 2-2

Pertandingan ini berlangsung di Stadion Wibawa Mukti, Cikarang, Jumat, 17 September 2021. Hingga akhir laga kedua tim bermain 2-2.

Tira Persikabo unggul lebih dahulu lewat gol Hanis Putra pada menit ke-23. Persik menyamakan kedudukan lewat gol Youssef Ezzejjari pada menit ke-33.

Persik berbalik unggul pada menit ke-50 lewat gol kedua Youssef Ezzejjari. Namun, Tira Persikabo kemudian bisa meraih gol penyamakan kedudukan, pada menit ke-62, lewat penalti Sergei Pushnyakov.

Persela Lamongan vs Persita Tangerang: Skor 0-1

Pertandingan di Stadion Pakansari, Bogor, ini dimenangi Persita dengan skor 1-0. Gol Dwi Septiawan Rifki menit ke-69 menjadi penentu hasil. Persita meraih gol itu setelah bermain dengan 10 orang karena Aldi Al Achya mendapat kartu kuning kedua (58).

Ini menjadi kemenangan kedua yang diraih Persita. Kini tim asuhan Widodo Cahyono Putro itu menempati posisi ketiga kalsemen dengan nilai 6 dari 3 laga. Persela Lamongan mengalami kekalahan keduanya. Mereka kini menempati posisi ke-10 klasemen denga nilai 3.

Borneo FC vs Barito Putera: Skor 1-1

Dalam laga lain, Borneo FC dan Barito Putera bermain imbang 1-1. Barito Putera unggul lebih dahulu lewat gol Muhammad Kamal (62). Mereka kemudian kehilangan Bayu Pradana yang mendapat kartu kuning kedua (81). Borneo FC kemudian menyamakan kedudukan lewat penalti Francisco Torrs (82).

Pada Sabtu, Liga 1 pekan ketiga akan menampilkan empat pertandingan, yakni PSIS Semarang vs Persiraja, Bhayangkara FC vs Madura United, PSM Makassar vs Persebaya, dan Bali United FC vs Persib Bandung.

