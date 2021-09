Klasemen Liga Inggris Setelah Laga Newcastle United vs Leeds United Berakhir 1-1

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Inggris pekan kelima dibuka dengan laga Newcastle United vs Leeds United, Sabtu dinihari, 18 September 2021. Pertandingan di St James Park ini berakhir dengan skor 1-1.

Leeds United unggul lebih dahulu lewat gol Rapinha pada menit ke-13. Pemain itu menjebol gawang Newcastle memanfaatkan umpan Patrick Bampford.

Newcastle membalas pada menit ke-44. Mereka meraih gol lewat Allan Saint-Maximin, yang memanfaatkan umpan Joelinton.

Hasil ini memastikan kedua tim gagal meraih kemenangan pertamanya musim ini. Leeds United, yang meraih hasil seri ketiga, berada di posisi ke-16 klasemen dengan nilai 3. Newcastle United, yang dua kali meraih hasil seri, berada di urutan ke-18 dengan nilai 2.

Rangkaian jadwal Liga Inggris pekan kelima akan bergulir lagi Sabtu malam ini, antara lain menyajikan laga Burnley vs Arsenal, Liverpool vs Crystal Palace, Manchester City vs Southampton, dan Aston Villa vs Everton. Sedangkan laga besar Tottenham Hotspur vs Chelsea baru akan berlangsung Ahad malam.

Jadwal Liga Inggris

(Pekan kelima, live Mola TV)

Sabtu, 18 September 2021

Newcastle vs Leeds United 1-1.

18:30 Wolves vs Brentford

21:00 Burnley vs Arsenal

21:00 Liverpool vs Crystal Palace

21:00 Manchester City vs Southampton

21:00 Norwich vs Watford

23:30 Aston Villa vs Everton (SCTV).

Ahad, 19 September 2021

20:00 Brighton vs Leicester

20:00 West Ham vs Manchester United

22:30 Tottenham Hotspur vs Chelsea (SCTV).

Klasemen Liga Inggris

No Tim Main Gol Poin 1 Man United 4 +8 10 2 Chelsea 4 8 10 3 Liverpool 4 8 10 4 Everton 4 6 10 5 Man City 4 10 9 6 Brighton 4 2 9 7 Tottenham 4 0 9 8 West Ham 4 5 8 9 Leicester City 4 -2 6 10 Brentford 4 1 5 11 Crystal Palace 4 0 5 12 Aston Villa 4 -2 4 13 Wolves 4 -1 3 14 Southampton 4 -2 3 15 Watford 4 -4 3 16 Leeds United 5 -7 3 17 Arsenal 4 -8 3 18 Newcastle 5 -7 2 19 Burnley 4 -5 1 20 Norwich City 4 -10 0