Jadwal Liga 1 Sabtu 18 September: 4 Laga, 3 Live di Indosiar Termasuk Persib

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga 1 pada Sabtu, 18 September 2021, akan menampilkan empat pertandingan pekan ketiga, yang tiga di antaranya akan disiarkan langsung Indosiar.

Dua pertandingan akan berlangsung bersamaan, pada 15.15 WIB. PSIS Semarang vs Persiraja akan berlangsung di Stadion Wibawa Mukti, Cikarang, Bekasi. Sedangkan Bhayangkara FC vs Madura United akan digelar di Stadion Si Jalak Harupat Bandung.

Pada 18.15 WIB, laga PSM Makassar vs Persebaya Surabaya akan kembali digelar di Si Jalak Harupat. Pada 20.30 WIB, pertandingan Bali United vs Persib Bandung akan berlangsung di Stadion Indomilk Arena, Tangerang.

Dalam klasemen Persib Bandung dan Bali United sama-sama ada di dua besar dengan nilai 6. PSIS Semarang ada di urutan kelima (4 poin), Bhayangkara ada di posisi keenam (4 poin), Persebaya dan Persiraja di tempat ketujuh dan kedelapan (3 poin), sedangkan PSM di urutan ke-13 (2 poin) disusul Madura United (2 poin).

Jadwal Liga 1 Pekan Ketiga Sabtu, 18 September 2021:

15.15 WIB: PSIS Semarang vs Persiraja (Vidio)

15.15 WIB: Bhayangkara FC vs Madura United (Indosiar)

18.15 WIB: PSM Makassar vs Persebaya (Indosiar)

20.30 WIB: Bali United vs Persib (Indosiar).

