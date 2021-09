Jadwal Bola Sabtu 18 September: Liverpool, Man City, Inter, Atletico, Bayern

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Sabtu malam hingga Ahad dinihari, 19 September, menampilkan rangkaian pertandingan Liga 1, Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Italia, Liga Jerman, dan Liga Jerman. Banyak laga besar yang akan tersaji.

Dari Liga 1 akan hadir empat pertandingan pekan ketiga. Tiga di antaranya, yakni Bhayangkara FC vs Madura United, PSM Makassar vs Persebaya, Bali United FC vs Persib, akan disiarkan live di Indosiar.

Liga Inggris akan menampilkan laga pekan kelima. Malam ini ada laga Burnley vs Arsenal, Liverpool vs Crystal Palace, dan Manchester City vs Southampton yang bisa disaksikan live di Mola TV. Selain itu ada pertandingan Aston Villa vs Everton yang akan live di SCTV.

Liga Italia menampilkan laga pekan keempat. Pertandingan Inter Milan vs Bologna akan hadir malam ini, bersama Genoa vs Fiorentina dan Salernitana vs Atalanta.

Liga Spanyol pekan kelima akan menampilkan laga Atletico Madrid vs Athletic Bilbao. Jadwal Liga Jerman akan menghadirkan laga Bayern Munchen vs Bochum. Sedangkan Liga Prancis akan menyajikan Lens vs Lille.

Jadwal bola selengkapnya:

Sabtu, 18 September 2021

Liga 1

(pekan ketiga)

15:15 Bhayangkara Solo vs Madura United (Indosiar)

15:15 PSIS Semarang vs Persiraja Aceh (Vidio)

18:15 PSM Makassar vs Persebaya (Indosiar)

20:30 Bali United vs Persib Bandung (Indosiar).

Liga Italia

(pekan keempat, live Bein Sport)

20:00 Genoa vs Fiorentina

23:00 Inter Milan vs Bologna.

Liga Inggris

(pekan kelima, live Mola TV)

18:30 Wolves vs Brentford

21:00 Burnley vs Arsenal

21:00 Liverpool vs Crystal Palace

21:00 Manchester City vs Southampton

21:00 Norwich vs Watford

23:30 Aston Villa vs Everton (SCTV).

Liga Jerman

(pekan kelima, live Mola TV)

20:30 Bayern Munchen vs Bochum

20:30 Augsburg vs Monchengladbach

20:30 Mainz vs Freiburg

20:30 Bielefeld vs Hoffenheim

23:30 FC Koln vs RB Leipzig

Liga 1 Prancis

(pekan keenam, live Bein Sport)

22:00 Lens vs Lille.

Liga Spanyol

(pekan kelima, live beIN Sport)

19:00 Rayo Vallecano vs Getafe

21:15 Atletico Madrid vs Ath Bilbao

23:30 Elche vs Levante.

Ahad dinihari, 19 September 2021

Liga Italia

(pekan keempat, live Bein Sport)

01:45 Salernitana vs Atalanta.

Liga Prancis

(pekan keenam, live Bein Sport)

02:00 St Etienne vs Bordeaux.

Liga Spanyol

(pekan kelima, live beIN Sport)

02:00 Alaves vs Osasuna.