Jadwal Bola Ahad 19 September: Tottenham vs Chelsea, Juve vs Milan, PSG vs Lyon

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Ahad malam hingga Senin dinihari, 20 September 2021, akan menampilkan rangkaian pertandingan Liga 1, Liga Inggris, Liga Italia, Liga Spanyol, Liga Prancis, dan Liga Jerman.

Dari Liga 1 akan hadir dua laga terakhir pekan ketiga. PSS Sleman vs Arema FC dan Persipura vs Persija Jakarta sama-sama disiarkan Indosiar.

Dari Liga Inggris, laga besar Tottenham Horspur vs Chelsea akan jadi sajian paling menarik. Pertandingan ini akan disiarkan langsung SCTV. Selain itu, malam ini juga ada laga West Ham vs Manchester United yang disiarkan Mola TV.

Liga Italia menghadirkan partai besar yang tak kalah menarik. Pertarungan Juventus vs AC Milan akan disiarkan langsung RCTI. Selain itu akan tersaji laga Lazio vs Cagliari dan Verona vs AS Roma.

Liga Spanyol akan menyajikan aksi Real Madrid yang berlaga di kandang Valencia. Selain itu ada laga Mallorca vs Villarreal, Real Sociedad vs Sevilla, dan Real Betis vs Espanyol.

Aksi Lionel Messi, bersama Neymar dan Kylian Mbappe, akan menjadi menu utama Liga Prancis. Ketiganya tampil kurang mengesankan di Liga Champions, pekan lalu, dan malam nanti akan berusaha menebusnya saat Paris Saint Germain menjamu Lyon.

Liga Jerman malam ini akan menyajikan laga Dortmund vs Union Berlin. Selain itu ada partai Wolfsburg vs Frankfurt.