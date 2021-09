Jadwal Liga Inggris 19 September: Tottenham vs Chelsea, Juga MU dan Leicester

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Inggris pekan kelima akan hadir pada Ahad malam hingga Senin dinihari, 19 September 2021. Laga besar Tottenham Horspur vs Chelsea menjadi sajian utama.

Tottenham Horspur dan Chelsea akan bertemu di Tottenham Hotspur Stadium, mulai 22.30 WIB. Aksi keduanya akan disiarkan langsung SCTV.

Pada Liga musim lalu, Chelsea menang 1-0 saat melawan Spurs dan satu laga lain berakhir 0-0.

Musim ini, Chelsea belum terkalahkan dan kini menempati posisi keempat klasemen dengan nilai 10. Mereka hanya unggul satu poin dari lawannya yang pekan lalu mengalami kekalahan 0-3 dari Crystal Palace.

Malam ini, jadwal Liga Inggris juga akan menampilkan pertandingan West Ham vs Manchester United yang disiarkan Mola TV. Laga ini akan berlangsung mulai 20.00 WIB.

Man United kini menempati posisi ketiga klasemen dengan nilai 10. Sedangkan West Ham ada di urutan kedelapan dengan nilai 8.

Pada waktu bersamaan dengan aksi MU, Leicester City juga akan berlaga di kandang Brighton. Leicester kini ada di posisi ke-12, sedangkan Brighton di urutan keenam.

Liga Inggris Pekan kelima

(live Mola TV)

Sabtu, 18 September 2021

Newcastle vs Leeds United 1-1

Wolves vs Brentford 0-2

Burnley vs Arsenal 0-2

Liverpool vs Crystal Palace 3-0

Manchester City vs Southampton 0-0

Norwich vs Watford 1-3

Aston Villa vs Everton 3-0.

Ahad, 19 September 2021

20:00 Brighton vs Leicester City

20:00 West Ham vs Manchester United

22:30 Tottenham Hotspur vs Chelsea (SCTV).

Klasemen Liga Inggris

No Tim Main Gol Poin 1 Liverpool 5 11 13 2 Man City 5 10 10 3 Man United 4 8 10 4 Chelsea 4 8 10 5 Everton 5 3 10 6 Brighton 4 2 9 7 Tottenham 4 0 9 8 West Ham 4 5 8 9 Brentford 5 3 8 10 Aston Villa 5 1 7 11 Watford 5 -2 6 12 Leicester City 4 -2 6 13 Arsenal 5 -7 6 14 Crystal Palace 5 -3 5 15 Southampton 5 -2 4 16 Wolves 5 -3 3 17 Leeds United 5 -7 3 18 Newcastle 5 -7 2 19 Burnley 5 -6 1 20 Norwich City 5 -12 0