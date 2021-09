Rekap Hasil dan Klasemen BRI Liga 1 Pekan Ketiga, 4 Tim Berbagi Puncak

TEMPO.CO, Jakarta - Pekan ketiga BRI Liga 1 musim 2021-2022 telah usai pada Ahad kemarin. Empat tim teratas mengantongi nilai yang sama.

PSIS Semarang untuk sementara berada di puncak klasemen dengan perolehan tujuh angka. Mereka sebenarnya memiliki perolehan angka yang sama dengan Bali United, Persib Bandung dan Bhayangkara FC.

Skuad asuhan Imran Nahumarury hanya unggul selisih gol dari para pesaingnya tersbeut. Hal itu tak lepas dari kemenangan 3-1 yang mereka dapatkan atas Persiraja Banda Aceh.

Sementara Persib Bandung dan Bali United tak mampu membuka jarak dengan para pesaingnya setelah mereka hanya bermain imbang 2-2. Bhayangkara FC berhasil memepet di posisi keempat setelah menang tipis 1-0 atas Madura United.

Perbaikan posisi juga didapatkan oleh Persita Tangerang, PSM Makassar dan PSS Sleman. Persita memperoleh kemenangan keduanya musim ini setelah menekuk Persela Lamongan 1-0 sementara PSM Makassar menang 3-1 atas Persebaya dan PSS Sleman menundukkan Arema FC 2-1.

Berikut hasil lengkap laga pekan ketiga BRI Liga 1:

Persela vs Persita 0-1

Borneo FC vs Barito Putera 1-1

Persikabo 1973 vs Persik Kediri 2-2

Bhayangkara FC vs Madura United 1-0

PSIS Semarang vs Persiraja Banda Aceh 3-1

PSM Makassar vs Persebaya Surabaya 3-1

Bali United vs Persib Bandung 2-2

PSS Sleman vs Arema FC 2-1

Persipura Jayapura vs Persija Jakarta 0-0

Berikut klasemen BRI Liga 1 hingga pekan ketiga:

No. Tim Main Menang Gol Poin 1. PSIS Semarang 3 2 3 7 2. Bali United 3 2 2 7 3. Persib Bandung 3 2 2 7 4. Bhayangkara FC 3 2 2 7 5. Persita Tangerang 3 2 1 6 6. PSM Makassar 3 1 2 5 7. Borneo FC 3 1 1 4 8. PSS Sleman 3 1 0 4 9. Persik Kediri 3 1 0 4 10. Persija Jakarta 3 0 0 3 11. Persela Lamongan 3 1 -1 3 12. Persebaya Surabaya 3 1 -2 3 13. Persiraja Banda Aceh 3 1 -2 3 14. Arema FC 3 0 -1 2 15. Madura United 3 0 -1 2 16. Persikabo 1973 3 0 -2 2 17. Barito Putera 3 0 -2 1 18. Persipura Jayapura 3 0 -2 1

Laga pekan keempat BRI Liga 1 2021-2022 akan berlangsung mulai Kamis pekan ini. Persib Bandung akan menghadapi Borneo FC, PSIS Semarang melawan Arema FC, Bali United meladeni Persita Tangerang sementara Bhayangkara FC melawan Persebaya Surabaya.