Klasemen Liga Italia Pekan Keempat: Napoli di Puncak, Juventus di Zona Degradasi

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Italia pekan keempat sudah usai digelar. Napoli menjadi satu-satunya tim yang tampil sempurna dan kini memuncaki klasemen.

Napoli mempertahankan awal sempurnanya dengan kemenangan 4-0 atas Udinese, Selasa dinihari WIB. Mereka menang berkat gol Victor Osimhen, Amir Rrahmani, Kalidou Koulibaly, Hirving Lozano.

Hasil tersebut membawa Napoli memuncaki klasemen dengan nilai 12 dari 4 laga. Mereka unggul 2 poin dari juara bertahan Inter Milan dan runner-up musim lalu AC Milan.

Pekan ini, Inter Milan menang 6-1 atas Bologna. Sedangkan AC Milan bermain 1-1 dengan Juventus, yang belum pernah menang dan kini terpuruk ke zona degradasi.

Jadwal pekan kelima akan berlangsung mulai Selasa malam ini, 21 September 2021. Malam ini antara lain ada laga Bologna vs Genoa, Atalanta vs Sassuolo, dan Fiorentina vs Inter Milan.

Hasil Liga Italia Pekan Keempat

Sassuolo vs Torino 0-1

Genoa vs Fiorentina 1-2

Inter vs Bologna 6-1

Salernitana vs Atalanta 0-1

Empoli vs Sampdoria 0-3

Venezia vs Spezia 1-2

Lazio vs Cagliari 2-2

Verona vs Roma 3-2

Juventus vs AC Milan 1-1

Udinese vs Napoli 0-4.

Jadwal Liga Italia Pekan Kelima

Selasa, 21 September 2021

23:30 Bologna vs Genoa.

Rau, 22 September 2021

01:45 Atalanta vs Sassuolo

01:45 Fiorentina vs Inter

23:30 Salernitana vs Verona

23:30 Spezia vs Juventus.

Klasemen Liga Italia

No Tim Main Gol Poin 1 Napoli 4 8 12 2 Inter 4 11 10 3 AC Milan 4 6 10 4 Roma 4 6 9 5 Fiorentina 4 1 9 6 Lazio 4 5 7 7 Atalanta 4 1 7 8 Udinese 4 0 7 9 Bologna 4 -3 7 10 Torino 4 3 6 11 Sampdoria 4 2 5 12 Sassuolo 4 -1 4 13 Spezia 4 -5 4 14 Verona 4 -3 3 15 Genoa 4 -5 3 16 Empoli 4 -5 3 17 Venezia 4 -5 3 18 Juventus 4 -2 2 19 Cagliari 4 -4 2 20 Salernitana 4 -10 0