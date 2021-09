Jadwal Liga Italia Pekan Kelima dan Siaran Langsungnya, Mulai Malam Ini

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Italia pekan kelima akan dimulai lebih awal, yaitu pada Selasa malam 21 September 2021. Laga panas antara Fiorentina vs Inter Milan akan menjadi sajian utama.

Fiorentina memulai musim ini dengan cukup apik. Setelah sempat kalah 1-3 dari AS Roma pada laga pembuka, La Viola berhasil meraih tiga kemenangan, termasuk atas Atalanta dua pekan lalu. Skuad asuhan Vicenzo Italiano kini menempati posisi kelima klasemen dengan perolehan sembilan poin.

Inter Milan jugaa mengawali musim dengan cukup baik. Skuad asuhan Simone Inzaghi meraih dua kemenangan di awal sebelum bermain imbang dengan Sampdoria. Pada akhir pekan kemarin, Lautaro Martinez cs menang besar 6-1 atas Bologna.

Sementara Juventus akan menyambangi markas Spezia pada Rabu malam besok. Si Nyonya Tua saat ini berada di zona degradasi karena hanya memperoleh dua angka dari empat laga. Pada akhir pekan kemarin mereka hanya bermain imbang 1-1 dengan AC Milan.

AC Milan bisa kembali ke jalur kemenangan karena hanya akan menjamu tim di peringkat ke-17, Venezia pada Kamis mendatang. Skuad asuhan Stefano Pioli kini menempati posisi ketiga dengan perolehan 10 angka.

Napoli yang memuncaki klasemen juga harus waspada. Pasalnya mereka akan menghadapi Sampdoria yang pekan lalu baru saja meraih kemenangan perdananya musim ini dari Empoli.

Berikut jadwal Liga Italia pekan kelima:

Selasa, 21 September 2021

23.30 WIB - Bologna vs Genoa

Rabu, 22 September 2021

01.45 WIB - Fiorentina vs Inter Milan

01.45 WIB - Atalanta vs Sassuolo

23.30 WIB - Spezia vs Juventus

23.30 WIB - Salernitana vs Verona

Kamis, 23 September 2021

01.45 WIB - AC Milan vs Venezia

01.45 WIB - Cagliari vs Empoli

23.30 WIB - Sampdoria vs Napoli

23.30 WIB - Torino vs Lazio

Jumat, 24 September 2021

01.45 WIB- AS Roma vs Udinese

Seluruh laga pada jadwal Liga Italia pekan kelima akan disiarkan secara langsung oleh beIN Sports. Laga Atalanta vs Sassuolo dan Spezia vs Juventus juga akan disiarkan secara langsung oleh RCTI.

