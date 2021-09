Jadwal Bola Rabu 22 September: Juventus, Real Madrid, PSG, MU, Chelsea

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Rabu malam hingga Kamis dinihari, 23 September 2021, menampilkan rangkaian pertandingan Liga Italia, Liga Spanyol, Piala Liga Inggris, dan Liga Prancis.

Dari Liga Italia akan tersaji rangkaian laga pekan kelima. Salah satunya adalah Spezia vs Juventus, yang akan disiarkan RCTI. Juventus akan berusaha mengejar kemenangan pertamanya dalam laga ini.

Jadwal Liga Italia malam ini juga akan menghadirkan laga AC Milan vs Venezia, Cagliari vs Empoli, dan Salernitana vs Hellas Verona.

Liga Spanyol akan menampilkan pertandingan pekan keenam. Malam ini ada laga Real Madrid vs Real Mallorca. Real Madrid (13 poin) akan bisa kembali merebut posisi puncak klasemen dari Atletico Madrid (14) bila menang di laga ini.

Jadwal Liga Spanyol lainnya malam ini adalah Espanyol vs Alaves, Sevilla vs Valencia, dan Vilarreal vs Elche.

Sementara itu, dari ajang Piala Liga Inggris, sejumlah klub besar akan tampil dan berjuang untuk lolos ke babak keempat. Manchester United akan menghadapi West Ham, Chelsea melawan Aston Villa, Arsenal menjamu Wimbledon. Selain ada juga laga Wolves vs Tottenham Hotspur dan Millwall vs Leicester City.

Liga Prancis akan menampilkan aksi Paris Saint-Germain (PSG) melawan Metz. Namun, Lionel Messi tak akan tampil karena cedera.

Jadwal bola selengkapnya

Rabu, 22 September 2021

Liga Italia

(Pekan kelima, live Bein Sport)

23:30 Spezia vs Juventus (RCTI)

23:30 Salernitana vs Hellas Verona.

Kamis, 23 September 2021

Liga Spanyol

(Pekan keenam, live Bein Sport)

00:30 Espanyol vs Alaves

00:30 Sevilla vs Valencia

03:00 Vilarreal vs Elche

03:00 Real Madrid vs Real Mallorca

Piala Liga Inggris

(Babak ketiga, live Mola TV dan Sky Sport)

01:30 Brighton vs Swansea City

01:45 Manchester United vs West Ham

01:45 Chelsea vs Aston Villa

01:45 Arsenal vs Wimbledon

01:45 Wolves vs Tottenham Hotspur

01:45 Millwall vs Leicester City

Liga Italia

(Pekan kelima, live Bein Sport)

01:45 AC Milan vs Venezia

01:45 Cagliari vs Empoli

23:30 Sampdoria vs Napoli

23:30 Torino vs Lazio

Liga Prancis

(Pekan ketujuh, live Bein Sport)

00:00 Rennes vs Clermont

00:00 Nantes vs Brest

00:00 Montpellier vs Bordeaux

00:00 AS Monaco vs Etienne

00:00 Lille vs Reims

02:00 Metz vs PSG (RCTI+)

02:00 Lorient vs Nice

02:00 Lyon vs Troyes

02:00 Lens vs Strasbourg

02:00 Angers vs Marseille.

