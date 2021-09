PT LIB Rilis Jadwal Liga 2 untuk Grup B dan C, Diawali Laga Persis Solo

TEMPO.CO, Jakarta - PT Liga Indonesia Baru (PT LIB) merilis sejumlah jadwal pertandingan untuk Liga 2 2021-2022. Namun, jadwal yang diumumkan bari dari Grup B dan C, dengan jadwal pertandingan Grup A dan D akan disampaikan kemudian.

Pengumuman jadwal pertandingan penyisihan Grup B dan C bisa dilakukan terlebih dahulu karena sudah merupakan hasil komunikasi dengan pemerintah, terutama terkait dengan perkembangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Seperti diketahui koordinator PPKM darurat Jawa-Bali yang juga Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa Liga 2 bisa digelar di daerah yang menerapkan PPKM Level 3 dan 2 di Jawa-Bali.

“Pembukaan pelaksanaan pertandingan Liga 2 akan digelar di kota kabupaten level 3 dan 2 dengan maksimal 8 pertandingan per pekan,” kata Luhut.

Untuk pengumuman jadwal pertandingan di Grup A (Sriwijaya) dan Grup D (Kalteng Putra), rencananya akan disampaikan setelah PSSI dan PT LIB berkomunikasi dengan tim Koordinator PPKM luar Jawa-Bali. Untuk PPKM luar Jawa dan Bali di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.

Jadwal Liga 2 2021:

Grup B (tuan rumah Martapura Dewa United):

Senin (27 September) - Persekat vs Badak Lampung FC (Kick off 15:15 WIB)

Senin (27 September) - Perserang Serang vs PSKC (Kick off 20:30 WIB)

Selasa (28 September) - Martapura Dewa United vs RANS Cilegon FC (Kick off 15:15 WIB)

Senin (4 Oktober) - Badak Lampung FC vs PSKC (Kick off 15:15 WIB)

Selasa (5 Oktober) - Persekat vs RANS Cilegon FC (Kick off 15:15 WIB)

Selasa (5 Oktober) - Perserang Serang vs Martapura Dewa United (Kick off 20:30 WIB)

Senin (11 Oktober) - Badak Lampung FC vs Martapura Dewa United (Kick off 15:15 WIB)

Senin (11 Oktober) - PSKC vs Persekat (Kick off 20:45 WIB)

Selasa (12 Oktober) - RANS Cilegon FC vs Perserang Serang (Kick off 15:15 WIB)

Senin (18 Oktober) - Perserang Serang vs Persekat (Kick off 15:15 WIB)

Senin (18 Oktober) - Martapura Dewa United vs PSKC (Kick off 20:30 WIB)

Selasa (19 Oktober) - RANS Cilegon FC vs Badak Lampung FC (Kick off 18:15 WIB)

Senin (25 Oktober) - Persekat vs Martapura Dewa United (Kick off 15:15 WIB)

Selasa (26 Oktober) - PSKC vs RANS Cilegon FC (Kick off 15:15 WIB)

Selasa (26 Oktober) - Badak Lampung FC vs Perserang Serang (Kick off 20:30 WIB).

Grup C (Tuan rumah Persis Solo):

Minggu (26 September) - Persis Solo vs Putra Safin Group (Kick off 18:30 WIB)

Minggu (26 September) - PSCS Cilacap vs PSIM Yogyakarta (Kick off 21:00 WIB)

Senin (27 September) - Persijap vs Hizbul Wathan FC (Kick off 15:15 WIB)

Senin (4 Oktober) - PSCS Cilacap vs Putra Safin Group (Kick off 15:15 WIB)

Senin (4 Oktober) - PSIM Yogyakarta vs Hizbul Wathan FC (Kick off 18:15 WIB)

Selasa (5 Oktober) - Persijap vs Persis Solo (Kick off 18:15 WIB)

Senin (11 Oktober) - Putra Safin Group vs Persijap (Kick off 15:15 WIB)

Senin (11 Oktober) - Hizbul Wathan FC vs PSCS Cilacap (Kick off 18:15 WIB)

Selasa (12 Oktober) - PSIM Yogyakarta vs Persis Solo (Kick off 18:30 WIB)

Senin (18 Oktober) - Persijap vs PSCS Cilacap (Kick off 15:15 WIB)

Senin (18 Oktober) - Persis Solo vs Hizbul Wathan FC (Kick off 18:15 WIB)

Selasa (19 Oktober) - Putra Safin Group vs PSIM Yogyakarta (Kick off 15:15 WIB)

Senin (25 Oktober) - PSIM Yogyakarta vs Persijap (Kick off 15:15 WIB)

Senin (25 Oktober) - Hizbul Wathan FC vs Putra Safin Group (Kick off 18:15 WIB)

Selasa (26 Oktober) - PSCS Cilacap vs Persis Solo (Kick off 15:15 WIB).

