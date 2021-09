Klasemen Liga Spanyol: Real Madrid vs Mallorca 6-1, Asensio Borong 3 Gol

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah pertandingan pekan keenam Liga Spanyol hadir pada Kamis dinihari, 23 September 2021. Real Madrid berpesta gol dan berhasil mengalahkan Real Mallorca dengan skor 6-1.

Dalam pertandingan di Santiago Bernabeu itu, Marco Asensio menjadi pemain paling menonjol. Ia memborong tiga gol buat Real Madrid.

Karim Benzema juga memborong dua gol. Sedangkan satu gol lainnya diceploskan Isco. Adapun gol tunggal Mallorca diciptakan oleh Lee Kang-in.

Real Madrid berhasil merebut kembali puncak klasemen Liga Spanyol yang sehari sebelumnya sempat diduduki Atletico Madrid. Mereka mengemas 16 poin dari enam laga, unggul dua poin dari Atletico Madrid. Adapun Mallorca berada di posisi ke-10 dengan delapan poin.

Pada laga lainnya, Sevilla menang 3-1 saat menjamu Valencia. Hasil itu menempatkan mereka di posisi ketiga klasemen dengan nilai 11, menyalip lawannya yang berada di posisi keempat (10 poin).

Tim lain yang juga meraih kemenangan ada Espanyol yang menekuk Alaves 1-0 dan Villarreal yang menghantam Elche 4-1.

Hasil Liga Spanyol Kamis dinihari:

Espanyol vs Alaves 1-0

Sevilla vs Valencia 3-1

Real Madrid vs Mallorca 6-1

Villarreal vs Elche 4-1.

Klasemen Liga Spanyol