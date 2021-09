Klasemen Liga Italia: AC Milan Naik ke Puncak, Juve Raih Kemenangan Perdana

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Liga Italia pekan kelima pada, Kamis dinihari, 23 September 2021, menyajikan keberhasilan AC Milan menjaga catatan tak terkalahkan. Sedangkan Juventus meraih kemenangan pertama.

AC Milan menang 2-0 saat menjamu Venezia di San Siro. Kemenangan itu dipastikan oleh gol Brahim Diaz (menit 68) dan Theo Hernandez (82).

Milan belum pernah kalah dalam lima laga awal musim ini. Mereka kini memuncaki klasemen dengan nilai 13, unggul selisih gol dari juara bertahan Inter Milan. Sedangkan Venezia masih berada di urutan ke-18 dengan nilai tiga.

Dalam laga lainnya, Juventus berhasil meraih kemenangan pertamanya musim ini. Mereka mengalahkan tuan rumah Spezia dengan skor 3-2 dalam laga di Stadion Alberto Picco.

Juve unggul lebih dahulu lewat gol Moise Kean (28), tapi berbalik tertinggal karena kebobolan oleh gol Emmanuel Gyasi (33) dan Janis Antiste (49). Mereka akhirnya menang berkat gol Federico Chiesa (66) dan Matthijs de Ligt (72).

Berkat kemenangan pertamanya ini Juventus mampu meninggalkan zona degradasi. Mereka kini menempati posisi ke-13 klasemen dengan nilai 5. Spezia ada di urutan ke-17 dengan nilai 4.

Hasil Liga Italia

Salernitana vs Verona 2-2

Spezia vs Juventus 2-3

AC Milan vs Venezia 2-0

Cagliari vs Empoli 0-2.

Klasemen Liga Italia