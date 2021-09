Jadwal Bola Kamis 23 September: Cadiz vs Barcelona, Sampdoria vs Napoli

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Kamis malam hingga Jumat dinihari, 23 September 2021, akan menampilkan rangkaian pertandingan Liga 1, Liga Italia, dan Liga Spanyol.

Dari Liga 1, akan hadir tiga laga pekan keempat. Persib Bandung vs Borneo FC akan disiarkan langsung Indosiar. Barito Putera vs Tira Persikabo tayang di Ochannel, sedangkan Persik Kediri vs PSM Makassar akan bisa disaksikan di aplikasi Vidio.

Liga Italia akan menampilkan jadwal lanjutan pekan kelima. Malam ini antara lain ada Sampdoria vs Napoli, Torino vs Lazio, dan AS Roma vs Udinese.

Sementara itu dari Liga Spanyol, Barcelona akan beraksi. Tim asuhan Ronald Koeman itu akan berlaga di kandang Cadiz. Jadwal pekan keenam lainnya malam ini adalah Granada vs Real Sociedad dan Osasuna vs Real Betis.

Jadwal Bola Selengkapnya

Kamis, 23 September 2021

Liga Italia

(Pekan kelima, live Bein Sport)

23:30 Sampdoria vs Napoli

23:30 Torino vs Lazio

Liga 1

(Pekan keempat)

15:15 Persik Kediri vs PSM Makassar (Vidio)

18:15 Barito Putera vs Persikabo 1973 (Ochannel)

19:00 Persib Bandung vs Borneo FC (Indosiar).

Jumat, 24 September 2021

Liga Italia

(Pekan kelima, live Bein Sport)

01:45 AS Roma vs Udinese

Liga Spanyol

(Pekan keenam, live Bein Sport)

00:30 Granada vs Real Sociedad

00:30 Osasuna vs Real Betis

03:00 Cadiz vs Barcelona.

