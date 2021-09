West Ham Akan Hadapi Manchester City di Putaran Keempat Piala Liga Inggris

TEMPO.CO, Jakarta - West Ham secara mengejutkan berhasil mengalahkan Manchester United di Old Trafford dalam laga putaran ketiga Piala Liga Inggris atau Carabao Cup, Kamis dinihari WIB, 23 September 2021. Pasukan David Moyes menang tipis, 1-0 berkat gol gol Manuel Lanzini pada menit ke-9.

Para pemain Setan Merah mendominasi pertandingan, tetapi mereka tidak berhasil mencetak gol untuk membalikkan keadaan hingga laga berakhir. Kemenangan di kandang Manchester United itu menjadi yang pertama kali bagi The Hammers sejak Mei 2007. Dalam 17 pertandingan sebelumnya di Old Trafford, mereka tidak pernah menang.

Bagi Moyes, ini adalah kali pertama baginya mengalahkan Manchester United sejak dipecat sebagai manajer tim tersebut pada 2014.

Setelah mengalahkan Manchester United, Moyes akan memimpin timnya menghadapi juara bertahan Manchester City. Tim asuhan Pep Guardiola memastikan lolos ke putaran keempat setelah membantai Wycombe 6-1 pada pertandingan yang berlangsung di Etihad Stadium, sehari sebelum laga tandang West Ham.

Manchester City akan melanjutkan perburuan mereka untuk mendapatkan kemenangan di Piala Liga Inggris kelima berturut-turut.

Dalam pertandingan yang lain, tim Championship Preston akan menjamu Liverpool. Sementara itu, Sunderland, yang menjadi satu-satunya tim League One yang tersisa dalam kompetisi ini akan bertandang ke markas QPR.

Ada empat pertandingan Liga Inggris lain, yaitu Chelsea menjamu Southampton, Arsenal menghadapi Leeds, runner up musim lalu, sedangkan Tottenham Hotspur akan bertandang ke Burnley dan Leicester City memyambut kedatangan Brighton.

Sementara itu, tim promosi Liga Inggris, Brentford akan bertandang ke Championship Stoke City. Pertandingan dijadwalkan berlangsung mulai 25 Oktober mendatang.

Undian babak keempat Piala Liga Inggris:

Chelsea vs Southampton

Arsenal vs Leeds

Stoke vs Brentford

West Ham vs Manchester City

Leicester vs Brighton

Burnley vs Tottenham

QPR vs Sunderland

Preston vs Liverpool

SKY SPORTS



