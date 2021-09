Klasemen Liga 1 Pekan Keempat Setelah PSM Makassar Kalahkan Persik 3-2

Persik Kediri vs PSM Makassar. Twitter/@Liga1match

TEMPO.CO, Jakarta - Rangkaian jadwal Liga 1 pekan keempat berlangsung Kamis ini, 23 September 2021. Ada tiga pertandingan yang berlangsung.

Inilah ringkasannya:

Persik Kediri vs PSM Makassar Skor 2-3

Pertandingan ini berlangsung di Stadion Wibawa Mukti, Cikarang, Bekasi. PSM Makassar berhasil menang 3-2.

Gol PSM dicetak oleh Anco Jansen (menit 6), Wiljan Pluim (35), dan Ilham Udin Armaiyn (90+1). Sedangkan gol Persik diborong Youssef Ezzejjari (34 dan 40).

GOL! @PSM_Makassar. Dengan tenang Ilham Udin membobol gawang Dian Agus Prasetyo di menit akhir PERSIK Kediri 2-3 PSM Makassar.

PSM meraih kemenangan keduanya. Mereka untuk sementara naik ke puncak klasemen dengan nilai 8. Persik ada di urutan ketujuh dengan nilai 4.

Jadwal berikutnya Hari ini

Pada 18.15 WIB, di stadion sama, akan berlangsung partai Barito Putera vs Tira Persikabo. Kedua tim sama-sama mengejar kemenangan pertamanya dan berusaha untuk keluar dari zona degradasi.

Pertandingan ketiga malam ini, Persib Bandung vs Borneo FC, akan berlangsung di Stadion Indomilk Arena, Tangerang, mulai 19.00 WIB.

Persib akan naik ke puncak klasemen bila memenangi laga ini. Mereka kini ada di posisi keempat dengan nilai 7, sama dengan PSIS Semarang dan Bali United . Borneo FC menempati posisi kesembilan dengan nilai 4.

Hasil dan Jadwal Liga 1 pekan keempat Kamis, 23 September 2021:

Persik Kediri vs PSM Makassar 2-2

18.15 WIB: Barito Putera vs Tira Persikabo (Ochannel)

19.00 WIB: Persib Bandung vs Borneo FC (Indosiar).

