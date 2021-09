Hasil Liga 1: Barito Putera vs Tira Persikabo Skor Akhir 0-3, Ciro Borong 2 Gol

TEMPO.CO, Jakarta - Pertandingan Barito Putera vs Tira Persikabo hadir pada pekan keempat Liga 1 di di Stadion Wibawa Mukti, Cikarang, Bekasi, Kamis, 23 September 2021.

Tira Persikabo berhasil memenangi laga ini dengan skor 3-0. Ciro Alves menjadi bintang dalam laga ini dengan memborong dua gol.

Alves membuka unggulan Tira Persikabo pada menit ke-45 lewat titik penalti. Ia mencetak gol keduanya pada menit ke-59 memanfaatkan umpan Dimas Drajad.

Di sela kedua gol itu, Tira Persikabo juga meraih gol lewat Dimas Drajat, yang memanfaatkan umpan Roni Sugeng Ariyanto.

Sepanjang pertandingan ini, Tira Persikabo kalah tipis dalam penguasaan bola (44 persen). Namun mereka unggul dalam hal tembakan terarah ke gawang lawan (6 banding 4).

Ini menjadi kemenangan pertama yang diraih Tira Persikabo musim ini. Mereka langsung meninggalkan zona degradasi dan naik ke posisi ketujuh klasemen dengan nilai 5.

Barito Putera yang terus gagal menang dalam 4 laga awalnya kini terpuruk di dasar klasemen dengan nilai 1.

Susunan pemain

Susunan pemain Barito Putera vs Tira Persikabo. (twitter/@Liga1Match)

Hasil Liga 1 lainnya hari ini: Persik Kediri vs PSM Makassar 2-3

Pertandingan ini berlangsung di Stadion Wibawa Mukti, Cikarang, Bekasi. PSM Makassar berhasil menang 3-2.

Gol PSM dicetak oleh Anco Jansen (menit 6), Wiljan Pluim (35), dan Ilham Udin Armaiyn (90+1). Sedangkan gol Persik diborong Youssef Ezzejjari (34 dan 40).

PSM meraih kemenangan keduanya. Mereka untuk sementara naik ke puncak klasemen dengan nilai 8. Persik ada di urutan ketujuh dengan nilai 4.

Hasil dan Jadwal Liga 1 pekan keempat Kamis, 23 September 2021:

Persik Kediri vs PSM Makassar 2-3

Barito Putera vs Tira Persikabo 0-3.

19.00 WIB: Persib Bandung vs Borneo FC (Indosiar).