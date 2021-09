Klasemen Liga Italia Pekan Kelima: Napoli ke Puncak Lagi, Roma Masuk 4 Besar

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Liga Italia pekan kelima pada Jumat dinihari, 24 September 2021, menampilkan tiga pertandingan. Napoli dan AS Roma menang, sedangkan Lazio tertahan.

Napoli memastikan kesempurnaannya tetap terjaga di awal musim ini dengan mengalahkan tuan rumah Sampdoria 4-0 di Stadion Luigi Ferraris. Victor Osimhen mengemas dua gol, yang dilengkapi gol Fabian Ruiz dan Piotr Zielinski.

Napoli memenangi liga awalnya dan kini memuncaki klasemen dengan koleksi 15 poin, unggul dua poin dari Inter Milan dan AC Milan. Sampdoria, yang tiga laga beruntun gagal menang di kandang, melorot ke urutan ke-13 dengan lima poin.

Dalam laga lain, AS Roma menang 1-0 saat menjamu Udinese. Keunggulan Si Serigala dipastikan oleh gol Tammy Abraham (36). Keunggulan itu mampu dipertahankan meski Lorenzo Pellegrini mendapat kartu merah pada menit ke-90.

Sementara itu, Lazio hanya mampu bermain imbang 1-1 di markas Torino. Tendangan penalti Ciro Immobile menghindarkan tim itu dari kekalahan, setelah sempat kebobolan oleh gol Marko Pjaca.

Torino sementara naik ke posisi kesembilan klasemen dengan raihan tujuh poin, sedangkan Lazio yang memiliki delapan poin berada dua tingkat di atasnya.

Hasil Liga Italia

(Pekan kelima)

Sampdoria vs Napoli 0-4

Torino vs Lazio 1-1

AS Roma vs Udinese 1-0.

Hasil sebelumnya

AC Milan vs Venezia 2-0

Cagliari vs Empoli 0-2

Salernitana vs Verona 2-2

Spezia vs Juventus 2-3

Atalanta vs Sassuolo 2-1

Fiorentina vs Inter 1-3

Bologna vs Genoa 2-2.

Klasemen Liga Italia

No Tim Main Gol Poin 1 Napoli 5 12 15 2 Inter 5 13 13 3 AC Milan 5 8 13 4 Roma 5 7 12 5 Atalanta 5 2 10 6 Fiorentina 5 -1 9 7 Lazio 5 5 8 8 Bologna 5 -3 8 9 Torino 5 3 7 10 Udinese 5 -1 7 11 Empoli 5 -3 6 12 Sampdoria 5 -2 5 13 Juventus 5 -1 5 14 Sassuolo 5 -2 4 15 Verona 5 -3 4 16 Genoa 5 -5 4 17 Spezia 5 -6 4 18 Venezia 5 -7 3 19 Cagliari 5 -6 2 20 Salernitana 5 -10 1

