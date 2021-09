Jadwal Liga 1 Jumat 24 September: 4 Laga, 3 Live di Indosiar Termasuk Persija

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga 1 pekan keempat pada Jumat, 24 September 2021, akan menampilkan empat pertandingan. Tiga disiarkan Indosiar dan satu laga lain ditayangkan Ochannel.

Rangkaian jadwal hari ini akan diawali dengan Persita Tangerang vs Bali United. Pertandingan ini akan berlangsung di Stadion Pakansari Cibinong, mulai 15.15 WIB dengan disiarkan langsung Indosiar.

Bali United akan berusaha menjaga kesempurnaannya dalam laga ini. Tim juara bertahan itu menempati posisi keempat klasemen dengan nilai 7. Bila bisa mengalahkan Persita, mereka akan naik ke puncak klasemen dengan menggeser PSM Makassar (8 poin).

Persita akan berusaha menjaga tren positifnya setelah menang 1-0 atas Persela Lamongan. Tim asuhan Widodo Cahyono Putro itu kini menempati posisi keenam klasemen dengan nilai 6.

Pada waktu yang sama, di Stadion Jalak Harupat Bandung akan hadir partai Persiraja Banda Aceh vs Persipura Jayapura. Pertandingan ini akan ditayangkan Ochannel.

Persiraja baru sekali menang dan kini ada di posisi ke-14 klasemen dengan nilai 3. Mereka unggul 2 poin lawannya yang masih berkutat di zona degradasi.

Pada 18.15 WIB, di Si Jalak Harupat, juga akan berlangsung laga Persebaya Surabaya vs Bhayangkara FC. Partai ini akan tayang live di Indosiar.

Persebaya saat ini menempati posisi ke-13 klasemen dengan hanya mencatatkan satu kemenangan. Bhayangkara FC ada di posisi kelima dengan nilai 7/

Rangkaian jadwal hari ini akan ditutup dengan laga Persija Jakarta vs Persela Lamongan. Pertandingan ini akan hadir di Pakansari, mulai 20.30 WIB, dengan disiarkan Indosiar.

Persija mengejar kemenangan pertamanya. Sedangkan Persela Lamongan sudah pernah sekali menang.

Jadwal Liga 1 pekan keempat Jumat, 24 September 2021

15.15 WIB: Persiraja Banda Aceh vs Persipura (Ochannel)

15.15 WIB: Persita Tangerang vs Bali United (Indosiar)

18.15 WIB: Persebaya Surabaya vs Bhayangkara FC (Indosiar)

20.30 WIB: Persija Jakarta vs Persela Lamongan (Indosiar).

