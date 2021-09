Jadwal Liga Inggris Akhir Pekan Ini, Chelsea Vs Manchester City dan Derbi London

TEMPO.CO, Jakarta - Dua laga panas akan mengisi jadwal Liga Inggris pada akhir pekan ini. Pimpinan klasemen Chelsea akan menghadapi juara bertahan Manchester City sementara dua tim sekota Arsenal dan Tottenham Hotspur akan saling bunuh.

Chelsea mencatatkan hasil impresif dalam lima laga awal musim ini. Skuad asuhan Thomas Tuchel meraih empat kemenangan dan sekali bermain imbang. Produktivitas Romelu Lukaku cs pun sangat baik dengan mencetak 12 gol dan hanya kebobolan satu gol.

Manchester City mengawali musim ini dengan kurang meyakinkan. Mereka sempat menelan kekalahan 0-1 dari Tottenham Hotspur. Skuad asuhan Pep Guardiola pun membuang peluang untuk memepet Chelsea dan Liverpool pada akhir pekan lalu dengan hanya bermain imbang 0-0 dengan Southampton.

Derbi London akan tersaji di Stadion Emirates, markas Arsenal, pada Ahad malam mendatang. Anak asuh Mikel Arteta akan menghadapi Tottenham Hotspur.

Arsenal tengah bangkit setelah sempat menelan tiga kekalahan beruntun. Mereka meraih dua kemanangan dan kini bertengger di posisi ke-13 klasemen Liga Inggris. Tottenham justru sebaliknya. Pasukan Lili Putih yang sempat memimpin klasemen kini justru turun ke peringkat ketujuh setelah menelan kekalahan pada dua laga terakhir.

Tim besar lainnya, Liverpool dan Manchester United relatif mendapatkan lawan yang mudah. Liverpool hanya akan menghadapi tim promosi Brentford sementara Manchester United menjamu Aston Villa di Stadion Old Trafford.

Berikut jadwal Liga Inggris pekan keenam yang dimulai Sabtu besok.

Sabtu, 25 September 2021

18.30 WIB - Chelsea vs Manchester City

18.30 WIB - Manchester United vs Aston Villa

19.00 WIB - Leicester City vs Burnley

19.00 WIB - Everton vs Norwich City

21.00 WIB - Leeds United vs West Ham

21.00 WIB - Watford vs Newcastle

23.30 WIB - Brentford vs Liverpool

Ahad, 26 September 2021

20.00 WIB - Southampton vs Wolves

22.30 WIB - Arsenal vs Tottenham Hotspur

Selasa, 28 September 2021

02.00 WIB - Crystal Palace vs Brighton

Seluruh laga pada jadwal Liga Inggris pekan keenam akan disiarkan secara langsung oleh MolaTV. Laga Chelsea vs Manchester City dan Arsenal vs Tottenham Hootspur akan disiarkan secara langsung oleh SCTV.