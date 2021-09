Jadwal Bola Live Akhir Pekan: Liga Inggris, La Liga, Serie A, Liga 1, Liga 2

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada akhir pakan ini akan menampilkan banyak laga menarik dari Liga Inggris, Liga Italia, Liga Spanyol, Liga Jerman, dan Liga Prancis. Selain itu ada lanjutan Liga 1 dan Liga 2.

Dari Liga Inggris, laga besar Chelsea vs Manchester City dan Arsenal vs Tottenham Hotspur akan jadi sajian paling menarik. Laga Arsenal melawan Spurs akan disiarkan SCTV, seperti juga partai Brentford vs Liverpool. Akhir pekan ini juga ada partai Manchester United vs Aston Villa dan Leicester City vs Burnley.

Jadwal Liga Italia akan menampilkan laga Napoli vs Cagliari dan Genoa vs Hellas Verona yang disiarkan RCTI. Selain itu ada partai Spezia vs AC Milan, Inter Milan vs Atalanta, Juventus vs Sampdoria, dan Lazio vs AS Roma.

Liga Spanyol akan memasuki jadwal pekan ketujuh. Laga yang akan tersaji antara laon Alaves vs Atletico Madrid, Real Madrid vs Villarreal, dan Barcelona vs Levante.

Liga Jerman pekan keenam menghadirkan laga Greuther Furth vs Bayern Munchen. Sedangkan partai PSG vs Montpellier akan jadi bagian dari jadwal Liga Prancis.

Dari tanah air ada rangkaian jadwal Liga 1 pekan keempat dan pekan pertama Liga 2 yang diawali pertandingan Persis Solo vs Putra Safin Group.

Jadwal bola akhir pekan selengkapnya:

Jumat, 24 September 2021

Liga 1

(Pekan keempat)

15:15 Persita Tangerang vs Bali United (Indosiar)

15:15 Persiraja Aceh vs Persipura (Ochannel)

18:15 Persebaya vs Bhayangkara FC (Indosiar)

20:45 Persija Jakarta vs Persela Lamongan (Indosiar)

Sabtu, 25 September 2021

Liga 1

(Pekan keempat)

15:15 Madura United vs PSS Sleman (Indosiar)

21:00 Arema FC vs PSIS Semarang (Indosiar).

Liga Italia

(Pekan keenam)

20:00 Spezia vs AC Milan

23:00 Inter Milan vs Atalanta.

Liga Inggris

(Pekan keenam, live Mola TV)

18:30 Chelsea vs Manchester City

18:30 Manchester United vs Aston Villa

21:00 Leicester City vs Burnley

21:00 Everton vs Norwich City

21:00 Leeds United vs West Ham

21:00 Watford vs Newcastle

23:30 Brentford vs Liverpool (SCTV).

Liga Jerman

(Pekan keenam, live Mola TV)

01:30 Greuther Furth vs Bayern Munchen

20:30 Hoffenheim vs Wolfsburg

20:30 Union Berlin vs Bielefeld

20:30 Leverkusen vs Mainz

20:30 RB Leipzig vs Hertha Berlin

20:30 Frankfurt vs FC Koln

23:30 Monchengladbach vs Borussia Dortmund.

Liga Prancis

(Pekan ketujuh, live Bein Sport)

22:00 Saint Etienne vs Nice.

Liga Spanyol

(Pekan ketujuh, live Bein Sport)

19:00 Alaves vs Atletico Madrid

21:15 Valencia vs Ath Bilbao

23:30 Sevilla vs Espanyol.

