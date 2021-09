Hasil Liga 1: Persita Tangerang vs Bali United, Babak Pertama Skor Masih 0-1

TEMPO.CO, Jakarta - Pertandingan Persita Tangerang vs Bali United berlangsung di Stadion Pakansari di Cibinong, Bogor, Jumat, 24 September 2021. Ini merupakan bagian dari jadwal Liga 1 2021-2022 pekan keempat.

Pada babak pertama, Bali United unggul dengan skor 1-0.

Keunggulan tersebut tercipta berkat gol indah Ilija Spasojevic pada menit kelima. Spaso menjebol gawang Rahmanuddin setelah meneruskan umpan tembakan bebas Brwa Nouri.

Sepanjang babak pertama ini, Bali United unggul tipis dalam penguasaan bola. Mereka juga memiliki lebih banyak tembakan terarah ke gawang lawan (3 banding 0) dibandingkan Persita Tangerang.

Selain dari Spasojevic, peluang Bali United antara lain hadir lewat Haudi Abdillah dan Wllioam Pacheco, namun tak berbuah gol.

Saat ini, pada waktu yang bersamaan, pertandingan Persiraja Banda Aceh vs Persipura Jayapura berlangsung di Stadion Jalak Harupat Bandung.

Selanjutnya, pada 18.15 WIB, di Si Jalak Harupat, juga akan berlangsung laga Persebaya Surabaya vs Bhayangkara FC. Sedangkan pada 20.30 WIB, rangkaian jadwal Liga 1 hari ini akan ditutup dengan laga Persija Jakarta vs Persela Lamongan di Pakansari.

Liga 1 Pekan Keempat Jumat, 24 September 2021:

15.15 WIB Persiraja Banda Aceh vs Persipura (Ochannel)

15.15 WIB: Persita vs Bali United (Indosiar)

18.15 WIB: Persebaya Surabaya vs Bhayangkara FC (Indosiar)

20.30 WIB: Persija Jakarta vs Persela Lamongan (Indosiar).