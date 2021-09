Hasil Liga 1: Persebaya Surabaya vs Bhayangkara FC, Skor Akhir 0-1

TEMPO.CO, Jakarta - Pertandingan Persebaya Surabaya vs Bhayangkara FC hadir pada pekan keempat Liga 1 2021-2022 di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Jumat, 24 September 2021.

Pertandingan dini dimenangi Bhayangkara FC dengan skor 1-0. Keunggulan tim berjuluk The Guardian itu dipastikan oleh gol tendangan bebas Anderson Salles pada menit ke-66.

Pada pertandingan ini, Persebaya Surabaya unggul dalam penguasaan bola (58 persen). Namun, kalah dalam hal tembakan terarah ke gawang lawan (1 berbanding 3).

Bhayangkara FC berhasil meraih kemenangan ketiganya. Tim asuhan Pual Munster ini naik ke posisi kedua klasemen dengan nilai 10. Mereka hanya kalah selisih gol dari Bali United yang kini memuncaki klasemen.

Persebaya menderita kekalahan ketiganya. Tim asuhan Aji Santoso itu turun ke posisi ke-15 dengan nilai 3.

Susunan pemain

Persebaya: Ernando Ari; Rachmat Irianto, Arif Satria, Rizky Ramdani, Adi Reva; Ricky Kambuaya, Muhmmad Hidayat, Ady Setiawan; Taisei Marukawa, Jose Wilkson, Bruno Moreira.

Bhayangkara FC: Awan Setho; Putu Gede, Jajang Mulayan, Anderson Salles, Sani Rizki; Adam Setyano, Lee Yu-jun, Arthur Bonai; Renan Silva, Ezechiel N'Douassel, Wahyu Subo Seto.

Hasil Sebelumnya dan Jadwal Berikut

Sebelumnya, pada Jumat sore sudah berlangsung dua pertandingan. Bali United berhasil mengalahkan Persita Tangerang 2-1. Sedangkan Persipura Jayapura menang 2-1 atas Persiraja Banda Aceh.

Malam ini, mulai 20.30 WIB, masih ada pertandingan Liga 1 lain: Persija Jakarta vs Persela Lamongan yang akan berlangsung di Stadion Pakansari.

Liga 1 Pekan Keempat Jumat, 24 September 2021:

Persiraja Banda Aceh vs Persipura Jayapura 1-2

Persita Tangerang vs Bali United 1-2

Persebaya Surabaya vs Bhayangkara FC 0-1.

20.30 WIB: Persija Jakarta vs Persela Lamongan (Indosiar).