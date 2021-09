Jadwal Liga Inggris Malam Ini, Brentford Vs Liverpool Live di SCTV

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Inggris pada Sabtu malam ini, 25 September 2021 akan dihiasi sejumlah laga panas. Chelsea dan Liverpool akan kembali bersaing untuk meraih posisi puncak klasemen.

Kedua tim saat ini sama-sama mengantongi 13 angka dari lima laga. Perolehan gol keduanya pun identik, 12 kali mencetak gol dan satu kali kebobolan.

Akan tetapi Liverpool berpeluang untuk membuka jarak dari Chelsea. Pasalnya skuad asuhan Jurgen Klopp hanya akan menghadapi tim promosi Brentford. Sementara Chelsea menjalani laga berat kontra juara bertahan Manchester City.

Laga Chelsea vs Manchester City akan digelar terlebih dahulu. Jika The Blues gagal meraih kemenangan, Liverpool akan bisa menyalip mereka dengan syarat meraih kemenangan atas Brentford.

Manchester United juga berpeluang meraih puncak klasemen. Skuad asuhan Ole Gunnar Solskjaer saat ini duduk di peringkat ketiga dengan perolehan angka yang sama dengan Liverpool dan Chelsea. Skuad Setan Merah hanya kalah dalam hal akumulasi gol. Mereka telah mencetak 13 gol namun kebobolan empat gol.

United juga akan mendapatkan lawan yang bisa dianggap ringan. Mereka hanya akan menghadapi Aston Villa yang berada di posisi ke-10 klasemen. Jika berhasil meraih kemenangan, sementara Chelsea dan Liverpool tidak, Manchester United akan berada di puncak klasemen pada akhir pekan keenam Liga Inggris.

Berikut jadwal Liga Inggris pekan keenam dan siaran langsungnya:

Sabtu, 25 September 2021

18:30 WIB: Chelsea vs Manchester City - Mola TV

18:30 WIB: Manchester United vs Aston Villa - Mola TV

21:00 WIB: Leicester City vs Burnley - Mola TV

21:00 WIB: Everton vs Norwich City - Mola TV

21:00 WIB: Leeds United vs West Ham - Mola TV

21:00 WIB: Watford vs Newcastle - Mola TV

23:30 WIB: Brentford vs Liverpool - SCTV dan Mola TV

Ahad, 26 September 2021

20:00 WIB: Southampton vs Wolves - Mola TV

22:30 WIB: Arsenal vs Tottenham - SCTV dan Mola TV

Selasa, 28 September 2021

02:00 WIB: Crystal Palace vs Brighton - Mola TV

Setlah melakoni laga pada jadwal Liga Inggris pekan keenam, Chelsea, Manchester City, Manchester United dan Liverpool akan berkonsentrasi di ajang Liga Champions. Mereka akan menjalani laga kedua babak penyisihan grup yang dimulai Rabu mendatang.

Baca: Prediksi Chelsea Vs Manchester City Sabtu, 25 September 2021