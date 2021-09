Jadwal Liga Italia Malam Ini, Inter Milan vs Atalanta di RCTI

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Italia pada Sabtu malam 25 September 2021 akan dihiasi dengan sejumlah laga penting. Dua tim sekota, Inter Milan dan AC Milan akan mencoba meraih puncak klasemen yang saat ini diduduki oleh Napoli.

Inter dan AC Milan saat ini berada di posisi kedua dan ketiga klasemen. Keduanya sama-sama memiliki perolehan 13 angka, tertinggal dua angka saja dari Napoli.

Inter Milan yang memiliki selisih gol lebih baik dari rival sekotanya, tiga belas gol, akan menghadapi lawan lebih berat. Skuad asuhan Simone Inzaghi akan menghadapi tim di peringkat kelima Atalanta.

Dalam tiga musim terakhir, Atalanta terbukti kerap membuat kesulitan bagi Inter Milan. Nerazzurri hanya mampu meraih dua kemenangan dari enam laga dan menelan satu kekalahan, tiga laga lainnya berakhir imbang.

Sementara AC Milan akan menghadapi tim promosi Spezia yang baru meraih satu kemenangan dari lima laga. Skuad asuhan Stefano Pioli diprediksi tak akan kesulitan meraih kemenangan pada laga kali ini.

Sementara Juventus yang pekan lalu baru meraih kemenangan perdananya akan kembali dihadang laga berat. Si Nyonya Tua akan menghadapi Sampdoria yang berada satu peringkat di bawah mereka.

Sementara Napoli baru akan bermain pada Senin dini hari mendatang. Skuad asuhan Luciano Spalletti juga akan menghadapi lawan yang cukup mudah. Mereka akan menjamu Cagliari yang saat ini berada di zona degradasi. Jadi, meskipun Inter Milan dan AC Milan berhasil meraih puncak klasemen, hal itu diprediksi hanya akan berlangsung singkat.

Berikut jadwal Liga Italia pekan keenam dan siaran langsungnya:

Sabtu, 25 September 2021

20:00 WIB: Spezia vs AC Milan - beIN Sport

23:00 WIB: Inter Milan vs Atalanta - RCTI dan beIN Sport

Minggu, 26 September 2021

01:45 WIB: Genoa vs Hellas Verona - beIN Sport

17:30 WIB: Juventus vs Sampdoria - beIN Sport

20:00 WIB: Udinese vs Fiorentina - beIN Sport

20:00 WIB: Sassuolo vs Salernitana - beIN Sport

20:00 WIB: Empoli vs Bologna - beIN Sport

23:00 WIB: Lazio vs AS Roma - RCTI dan beIN Sport

Senin, 27 September 2021

01:45 WIB: Napoli vs Cagliari - beIN Sport

Selasa, 28 September 2021

01:45 WIB: Venezia vs Torino - beIN Sport

Setelah melakoni jadwal Liga Italia pekan keenam, Inter Milan, AC Milan, Juventus dan Atalanta akan berkonsentrasi di ajang Liga Champions. Mereka akan menjalani laga kedua babak penyisihan yang berlangsung mulai Rabu mendatang.