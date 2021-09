Jadwal Bola Ahad 26 September: Liga 2, Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Italia

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Ahad malam hingga Senin dinihari, 27 September 2021, akan menampilkan pertandingan Liga Inggris, Liga Italia, Liga Spanyol, Liga Jerman, dan Liga laga pembuka Liga 2.

Dari Liga Inggris, ada pertandingan Arsenal vs Tottenham Hotspur yang disiarkan langsung di SCTV. Selain itu ada pertandingan partai keenam lain antara Southampton dan Wolves.

Liga Italia pekan keenam akan menyajikan dua laga menarik: Juventus vs Sampdoriad dan Lazio vs AS Roma. Selain itu ada laga Napoli vs Cagliari yang live di RCTI. Liga Spanyol menghadirkan jadwal Barcelona vs Levante, sedangkan

Dari dalam negeri, kompetisi Liga 2 akan dimulai dengan laga Persis Solo vs Putra Safin Group. Pertandingan akan berlangsung di Stadion Manahan, Solo, dengan disiarkan langsung Indosiar.

Jadwal bola selengkapnya

Ahad, 26 September 2021

Liga 2

(Pekan pertama, live Vidio)

18:30 Persis Solo vs Putra Safin Group (Indosiar)

21:00 PSCS Cilacap vs PSIM Yogyakarta.

Liga Italia

(Pekan keenam)

17:30 Juventus vs Sampdoria

20:00 Udinese vs Fiorentina

20:00 Sassuolo vs Salernitana

20:00 Empoli vs Bologna

23:00 Lazio vs AS Roma .

Liga Inggris

(Pekan keenam, live Mola TV)

20:00 Southampton vs Wolves

22:30 Arsenal vs Tottenham Hotspur (SCTV).

Liga Spanyol

(Pekan ketujuh, live Bein Sport)

19:00 Mallorca vs Osasuna

21:15 Barcelona vs Levante

23:30 Rayo vs Cadiz

23:30 Real Sociedad vs Elche.

Liga Jerman

(Pekan keenam, live Mola TV)

20:30 Bochum vs Stuttgart

22:30 Freiburg vs Augsburg.

Senin, 27 September 2021

Liga Italia

(Pekan keenam)

01:45 Napoli vs Cagliari (RCTI)

Liga Prancis

(Pekan ketujuh, live Bein Sport)

01:45 Marseille vs Lens.

Liga Spanyol

(Pekan ketujuh, live Bein Sport)

02:00 Real Betis vs Getafe.

