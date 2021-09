Jadwal Siaran Langsung Liga 1 Pekan Kelima, Hasil Sebelumnya, dan Klasemen

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga 1 pekan keempat sudah tuntas digelar. Rangkaian laga pekan kelima akan mulai digulirkan Senin, 27 September 2021.

Setelah rangkaian laga pekan keempat usai, juara bertahan Bali United mampu naik ke puncak klasemen. Mereka mengemas nilai 10 setelah menang 2-1 atas Persita.

Bali United memiliki nilai sama dengan Bhayangkara FC yang menang 1-0 atas Persebaya Surabaya. Persib Bandung turun ke posisi kelima setelah hanya bermain imbang 0-0 dengan Borneo FC.

Hingga pekan keempat ada dua tim yang belum bisa menang, yakni Arema FC dan Barito Putera.

Pada pekan kelima, Bali United akan dijajal Borneo FC. Bhayangkara FC akan melawan Persik Kediri. Persib Bandung menghadapi Tira Persikabo, sedangkan Persija Jakarta menghadapi Persita Tangerang.

Jadwal Liga 1 Pekan Kelima

Senin, 27 September 2021

15.15 WIB PSM Makassar vs Barito Putera (O Channel)

19.00 Tira Persikabo vs Persib Bandung (Indosiar)

Selasa, 28 September 2021

15.15 WIB Persela Lamongan vs Persiraja (Vidio)

18.15 WIB Borneo FC vs Bali United (Indosiar)

20.30 WIB Persija Jakarta vs Persita (Indosiar).

Rabu, 29 September 2021

15.15 WIB Persipura Jayapura vs Arema FC (Indosiar)

18.15 WIB PSIS Semarang vs Madura United (Indosiar)

20.30 WIB Bhayangkara FC vs Persik (Vidio)

20.45 WIB Persipura Jayapura vs Arema (Indosiar).