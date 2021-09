Hasil Liga Italia: Juventus vs Sampdoria 3-2, Locatelli Sumbang Gol dan Assist

TEMPO.CO, Jakarta - Pertandingan Juventus vs Sampdoria hadir pada pekan keenam Liga Italia di Stadion Allianz, Turin, Ahad, 26 September 2021.

Juventus memenangi laga kandangnya ini dengan skor 3-2. Mereka meraih kemenangan keduanya secara beruntun dalam enam laga di awal musim ini.

Paulo Dybala membuka keunggulan Juve dengan golnya pada menit ke-10. Gol ini tercipta berkat assist dari Manuel Locatelli.

Pada menit ke-43, Leonardo Bonuccci menambah keunggulan Si Nyonya Tua dari titik penalti. Wasit memberikan penalti itu dengan bantuan VAR (video asisten wasit) setelah Nicola Murru melakukan handsball.

Hanya selang semenit, Sampdoria mengecilkan ketertinggalan lewat gol sundulan dari Maya Yoshida. Gol itu sempat dicek dengan VAR tapi tetap disahkan.

Juve kembali menjauh pada menit ke-57. Locatlelli melengkapi assist-nya dengan gol. Ia mendapat umpan dari Dejan Kulusevski.

Sampdoria kemudian hanya bisa meraih satu gol lagi lewat Antonio Cadreva pada menit ke-83. Kedudukan 3-2 bertahan hingga akhir.

Juventus unggul dalam penguasaan bola (55 persen) juga dalam hal tembakan terarah ke gawang lawan (6 berbanding 2). Mereka mampu melengkapi dominasinya itu dengan kemenangan.

Hasil ini menandai terjaganya kebangkitan Juve. Sempat gagal menang di empat laga awalnya, mereka bangkit dan mengalahkan Spezia dengan skor 3-2 pada pekan lalu. Kini, kemenangan diraih pasukan Massimiliano Allegri itu.

Kini Juventus menempati posisi kesembilan klasemen dengan nilai 8, terpaut 8 poin dari AC milan yang ada di puncak. Sampdoria menderita kekalahan ketiganya dan kini ada di posisi ke-14 dengan nilai 5.

Setelah laga Juventus vs Sampdoria, jadwal Liga Italia lainnya malam ini antara lain akan menampilkan laga Lazio vs AS Roma, mulai 23.00 WIB.