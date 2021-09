Hasil Laga Pembuka Liga 2 2021-2022: Persis Solo vs PSG Pati 2-0

TEMPO.CO, Jakarta - Laga Persis Solo vs PSG Pati hadir sebagai pembuka kompetisi Liga 2 di Stadion Manahan Solo, Ahad, 26 September 2021.

Persis Solo berhasil memenangi laga ini dengan skor 2-0. Keunggulan itu dipastikan oleh gol Beto Goncalves dan Eky Taufik pada babak pertama.

Beto membuka keunggulan Persis pada menit ke-18. Pemain naturalisasi itu memanfaatkan ruang kosong di kotak penalti untuk menjebol gawang PSG Pati.

Keunggulan itu bertambah dua menit kemudian. Eky Taufik mendapat umpan di kotak penalti. Ia melakukan kontrol lalu menendang bola langsung ke gawang lawan.

.

First of many wins. Well done, boys! #PERSISPSG #LaskarSambernyawa pic.twitter.com/K6SOiYV2Tp