Klasemen Liga Spanyol Pekan Ke-7 Setelah Barcelona Kalahkan Levante 3-0

TEMPO.CO, Jakarta - Barcelona berhasil bangkit pada pekan ketujuh Liga Spanyol. Mereka pun merangkak naik ke posisi keenam klasemen.

Barcelona menang 3-0 saat menjamu Levante di Camp Nou, Senin dinihari, 27 September 2021. Gol-gol dalam laga itu diceploskan Memphis Depay, Luuk de Jong, dan Ansu Fati.

Ini jadi kebangkitan Barcelona setelah gagal menang dalam tiga laga sebelumnya. Mereka dikalahkan Bayern Munchen 0-3 di Liga Champions dan meraih dua hasil seri di La Liga ( vs Granada 1-1 dan vs Cadiz 0-0).

Hasil ini membawa Barcelona naik ke posisi keenam klasemen sementara dengan 12 poin dengan 6 laga. Mereka tertingal 5 poin dari Real Madrid yang memuncaki klasemen.

Barca sedikit diuntungkan karena pada pekan ketujuh ini para pesaingnya gagal meraih poin penuh. Sehari sebelumnya, Real Madrid ditahan Villarreal 0-0 sedangkan Atletico Madrid dikalahkan Alaves 0-1.

Jadwal Liga Spanyol pekan ketujuh masih akan menyajikan satu laga pada malam nanti, yakni Celta Vigo vs Granada.

Hasil Liga Spanyol

(Pekan ketujuh)

Mallorca vs Osasuna 2-3

Barcelona vs Levante 3-0

Rayo vs Cadiz 3-1

Real Sociedad vs Elche 1-0

Real Betis vs Getafe 2-0.

Hasil hari sebelumnya

Real Madrid vs Villarreal 0-0

Alaves vs Atletico Madrid 1-0

Valencia vs Ath Bilbao 1-1

Sevilla vs Espanyol 2-0

Jadwal berikutnya

Selasa, 28 September 2021

02:00 Celta Vigo vs Granada.

Klasemen Liga Spanyol