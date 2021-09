Klasemen Liga Italia Pekan Ke-6: Tekuk Cagliari 2-0, Napoli Kudeta Posisi Milan

TEMPO.CO, Jakarta - Napoli menang 2-0 saat menjamu Cagliari pada pekan keenam Liga Italia, Senin dinihari. Mereka pun kembali naik ke puncak klasemen.

Gol Napoli dicetak Victor Osimhen dan Lorenze Insigne. Gol Insigne didapat dari titik penalti setelah Osimhen dilanggar.

Karena tampilan apiknya, Osimhen, asal Nigeria, mendapatkan standing ovation dari penonton Stadio Diego Armando Maradona ketika ditarik keluar pada 13 menit terakhir.

Dengan kemenangan ini, Napoli merebut kembali puncak klasemen Liga Italia yang sempat diduduki AC Milan. Tim asuhan Luciano Spalletti itu unggul dua poin dari Milan, yang sehari sebelumnya mengalahkan Spezia 2-1.

Napoli menikmati awal sempurna di awal musim. Mereka mencatat empat clean sheet dalam enam pertandingan pertamanya musim ini.

Itu kedua kalinya dalam sejarah klub ini Napoli mengawali musim dengan enam kemenangan berturut-turut setelah musim 2017-2018 ketika mereka finis sebagai runner-up liga.

Dalam laga lainnya, Ahad malam, Juventus mampu mengalahkan Sampdoria 3-2 sedangkan Lazio menekuk AS Roma 3-2. Sehari sebelumnya, Inter Milan ditahan Atalanta 2-2.

Hasil Liga Italia

Juventus vs Sampdoria 3-2

Udinese vs Fiorentina 0-1

Sassuolo vs Salernitana 1-0

Empoli vs Bologna 4-2

Lazio vs AS Roma 3-2

Napoli vs Cagliari 2-0.

Hasil hari sebelumnya

Spezia vs AC Milan 1-2

Inter Milan vs Atalanta 2-2

Genoa vs Hellas Verona 3-3.

Jadwal Selasa, 28 September 2021

01:45 Venezia vs Torino.

Klasemen Liga Italia