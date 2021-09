Jadwal Bola Senin 27 September: Liga 1, Liga 2, Liga Inggris, Serie A, La Liga

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Senin malam hingga Selasa dinihari, 28 September 2021, menampilkan rangkaian pertandingan Liga 1, Liga 2, Liga Inggris, Liga Italia, dan Liga Spanyol.

Liga 1 Indonesia akan memasuki pekan keenam. Hari ini ada dua pertandingan yang akan berlangsung: PSM Makassar vs Barito Putera dan TIRA Persikabo vs Persib.

Liga 2 akan menyajikan rangkaian laga pekan pertama. Ada tiga pertandingan yang akan berlangsung hari ini, termasuk Perserang Serang vs PSKC Cimahi.

Pada Selasa dinihari akan hadir jadwal Crystal Palace vs Brighton di Liga Inggris, Venezia vs Torino di Liga Italia, dan Celta Vigo vs Granada di Liga Spanyol.

Jadwal bola selengkapnya

Senin, 27 September 2021

Liga 1

(Pekan keenam, live Indosiar)

15.15 WIB PSM Makassar vs Barito Putera (Ochannel)

19.00 TIRA Persikabo vs Persib (Indosiar).

Liga 2

(Pekan pertama, live Vidio)

15:15 Persijap vs Hizbul Wathan

15:15 Persekat vs Badak Lampung

20:30 Perserang Serang vs PSKC Cimahi.

Selasa, 28 September 2021

Liga 2

(Pekan pertama)

15:15 Martapura Dewa United vs RANS Cilegon (Indosiar).

Liga Italia

(Pekan keenam)

01:45 Venezia vs Torino.

Liga Inggris

(Pekan keenam, live Mola TV)

02:00 Crystal Palace vs Brighton.

Liga Spanyol

(Pekan ketujuh, live Bein Sport)

02:00 Celta Vigo vs Granada.