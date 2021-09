Jadwal Liga Champions Selasa 28 September: 8 Laga, 2 Live di SCTV Termasuk PSG

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Champions pekan kedua akan mulai bergulir. Pada Selasa malam ini hingga Rabu dinihari, 29 September 2021, sejumlah partai seru akan tersaji.

Laga besar akan hadir dari Grup A. Manchester City akan menyambangi markas PSG. The Citizens saat ini berada di puncak klasemen setelah menang besar 6-3 dari RB Leipzig pada laga pertama dua pekan lalu.

PSG berada di posisi kedua. Lionel Messi cs hanya bermain imbang 1-1 dengan Club Brugge pada laga sebelumnya.

Malam ini, laga panas juga akan terjadi antara AC Milan vs Atletico Madrid. Milan mengalami kekalahan 2-3 di Stadion Anfield, markas Liverpool, pada laga pertama sementara Atletico Madrid hanya bermain imbang 0-0 dengan FC Porto. Malam ini, Liverpool akan berlaga di kandang Porto.

Partai lainnya malam ini adalah Shakhtar Donetsk vs Inter Milan, Real Madrid vs Sheriff, dan Dortmund vs Sporting CP.

Jadwal Liga Champions pekan kedua

(live ChampionsTV):

Selasa, 28 September 2021

23:45 Ajax vs Besiktas

23:45 Shakhtar Donetsk vs Inter Milan (SCTV)

Rabu, 29 September 2021

02:00 PSG vs Manchester City (SCTV)

02:00 AC Milan vs Atletico Madrid

02:00 FC Porto vs Liverpool

02:00 Real Madrid vs Sheriff

02:00 Dortmund vs Sporting CP

02:00 RB Leipzig vs Club Brugge.

Selanjutnya: Jadwali Liga Champions hari berikutnya