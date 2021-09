Jadwal Liga 1 dan Liga 2 Selasa 28 September: Persija, Bali United, RANS Cilegon

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola Liga 1 dan Liga 2 akan kembali Selasa hari ini, 28 September 2021. Ada empat pertandingan yang akan berlangsung, tiga di antaranya live di Indosiar.

Dari Liga 1 akan hadir rangkaian pertandingan pekan kelima. Hari ini, laga Persija Jakarta vs Persita Tangerang akan jadi salah satu daya tarik.

Persija akan menjaga tren setelah di laga sebelumnya meraih kemenangan pertama, atas Persela Lamongan (2-1). Persita akan berusaha bangkit setelah pada pekan keempat dikalahkan Bali United 1-2.

Laga lainnya hari ini adalah Persela Lamongan vs Persiraja Banca Aceh dan Borneo FC vs Bali United. Saat ini Bali United, yang merupakan juara bertahan, masih memuncaki klasemen dengan nilai 10, unggul selisih gol dari bhayangkara FC.

Dari Liga 2 akan hadir pertandingan pekan pertama. Klub RANS Cilegon FC, milik Raffi Ahmad, akan menjalani tampilan pertama dengan melawan Martapura Dewa United.

Jadwal bola Liga 1 dan Liga 2 Selasa, 28 September 2021:

Liga 1

(peka kelima)

15:15 Persela Lamongan vs Persiraja Banca Aceh (Vidio)

18:15 Borneo FC vs Bali United (Indosiar)

20:45 Persija Jakarta vs Persita Tangerang (Indosiar).

Liga 2

(pekan pertama)

15:15 Martapura Dewa United vs RANS Cilegon (Indosiar).