Jadwal Liga Champions 29 September: 2 Live di SCTV, Termasuk Juventus vs Chelsea

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Champions pekan kedua akan kembali bergulir pada Rabu malam hingga Kamis dinihari, 29 September 2021. Ada dua pertandingan yang disiarkan langsung SCTV.

Salah satu laga yang ditayangkan live tersebut adalah big match Juventus vs Chelsea, dinihari nanti. Kedua tim ini berlaga di Grup H dan sama-sama mampu menang dalam laga perdananya.

Partai lain yang juga disiarkan langsung adalah Atalanta vs Young Boys, yang berlangsung lebih awal. Young Boys kini memuncaki klasemen Grup F setelah mengalahkan Manchester United 2-1 pada pekan pertamanya. Atalanta sebelumnya ditahan Villarreal 2-2.

Pertandingan lainnya malam ini antara lain Manchester United vs Villarreal, Benfica vs Barcelona, Bayern Munchen vs Dynamo Kiev, dan Wolfsburg vs Sevilla.

Jadwal Liga Champions selengkapnya:

Rabu, 29 September 2021

23:45 Atalanta vs Young Boys (SCTV)

23:45 Zenit vs Malmo

Kamis, 30 September 2021

02:00 Juventus vs Chelsea (SCTV)

02:00 Manchester United vs Villarreal

02:00 Benfica vs Barcelona

02:00 Bayern Munchen vs Dynamo Kiev

02:00 Wolfsburg vs Sevilla

02:00 Salzburg vs Lille LOSC.