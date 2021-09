Jadwal Liga 1 Rabu 29 September: 4 Laga, 3 Live di Indosiar Termasuk Persebaya

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga 1 2021-2022 akan kembali bergulir pada Rabu, 29 September 2021. Ada empat laga terakhir pekan kelima, yang tiga di antaranya akan disiarkan langsung oleh Indosiar.

Jadwal hari ini dibuka laga Persipura Jayapura vs Arema FC. Pertandingan ini akan berlangsung di Stadion Madya Senayan Jakarta, mulai 15.15 WIB.

Persipura akan berusaha menjaga tren kebangkitan setelah meraih kemenangan perdana atas Persiraja Banda Aceh (1-2). Sedangkan Arema FC masih mencari kemenangan pertamanya musim ini setelah tiga kali seri dan sekali kalah.

Pada 18.15 WIB, partai PSIS Semarang vs Madura United akan hadir di Stadion Wibawa Mukti. PSIS baru ditahan Arema 0-0 sedangkan Madura United baru saja meraih kemenangan pertamanya dengan mengalahkan PSS Sleman 1-0.

Pada malam hari ada dua laga yang berlangsung nyaris bersamaan. Bhayangkara FC vs Persik Kediri akan berlangsung mulai 20.30 WIB di Stadion Madya Senayan. Sedangkan pada 20.45 WIB, laga PSS Sleman vs Persebaya Surabaya akan hadir di Stadion Wibawa Mukti.

Bhayangkara FC belum terkalahkan dan akan mampu naik ke puncak klasemen bila memenangi laga ini. Tim asuhan Paul Munster itu mengemas nilai 10, hanya terpaut satu poin dari Bali United.

Persik Kediri mengejar kebangkitan, sekaligus kemenangan keduanya, setelah dikalahkan Bali United.

Sementara itu, PSS Sleman terus gagal menang dalam dua laga terakhir. Mereka kini menempati posisi ke-13 klasemen dengan nilai 4. Persebaya Surabaya akan berjuang untuk keluar dari zona degradasi (posisi 17) setelah dikalahkan Borneo 3-1 pada pekan sebelumnya.

Jadwal Liga 1 Pekan Kelima

Rabu, 29 September 2021

15.15 WIB Persipura Jayapura vs Arema FC (Indosiar)

18.15 WIB PSIS Semarang vs Madura United (Indosiar)

20.30 WIB Bhayangkara FC vs Persik Kediri (Vidio)

20.45 WIB PSS Sleman vs Persebaya Surabaya (Indosiar).

Hasil Pekan Kelima

PSM Makassar vs Barito Putera 0-2

Tira Persikabo vs Persib Bandung 0-0

Persela Lamongan vs Persiraja 1-0

Borneo FC vs Bali United 1-1

Persiija Jakarta vs Persita 1-1.