Jadwal Bola Liga 2, Rekap Hasil Pekan Pertama, dan Klasemen

TEMPO.CO, Jakarta - Kompetisi Liga 2 di Grup B dan Grup C sudah menuntaskan rangkaian jadwal laga pekan pertama. Pertandingan pekan kedua akan berlangsung mulai awal pekan depan.

PT Liga Indonesia Baru (PT LIB) menempatkan jadwal di grup ini di setiap awal pekan, yakni pada hari Senin dan Selasa. Jadwa dari Grup A dan D masih disusun seraya menuntaskan perizinan dari pemerintah.

Simak jadwal, hasil, dan klasemen dari Grup B dan Grup C:

Liga 2 2021:

Grup B

(Lokasi: Stadion Madya Senayan)

Hasil

Persekat vs Badak Lampung FC 3-1

Perserang Serang vs PSKC 2-1

Martapura Dewa United vs RANS Cilegon FC 3-1.

Jadwal

Senin, 4 Oktober

15.15 Badak Lampung FC vs PSKC

Selasa, 5 Oktober

15.15 Persekat vs RANS Cilegon FC

20.30 Perserang Serang vs Martapura Dewa United.

Klasemen

No Tim Main Gol Poin 1 Dewa United 1 2 3 2 Persekat 1 2 3 3 Perserang 1 1 3 4 PSKS 1 -1 0 5 Badak Lampung 1 -2 0 6 RANS Cilegon 1 -2 0

Grup C

(Lokasi: Stadion Manahan Solo)

Hasil

Persis Solo vs PSG Pati 2-0

PSCS Cilacap vs PSIM Yogyakarta 1-0

Persijap vs Hizbul Wathan FC 1-1.

Jadwal

Senin, 4 Oktober)

15.15 PSCS Cilacap vs PSG Pati

18.15 PSIM Yogyakarta vs Hizbul Wathan FC

Selasa, 5 Oktober

18.15 Persijap vs Persis Solo.

Klasemen Liga 2 Grup C