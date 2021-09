Klasemen Liga 1 Setelah Laga PSIS Semarang vs Madura United Berakhir 0-0

TEMPO.CO, Jakarta - Pertandingan PSIS Semarang vs Madura United hadir dalam rangkaian jadwal pekan kelima Liga 1 di Stadion Madya, Senayan, Jakarta, Rabu, 29 September 2021. Hingga laga berakhir kedua tim hanya mampu bermain imbang 0-0.

Dalam laga ini, kedua tim relatif imbang dalam penguasaan bola. PSIS memiliki satu tembakan terarah, lewat Bruno Silva. Sedangkan Madura United melakukan tiga tembakan terarah ke gawang lawan, termasuk lewat Hugo Gomes (2 kali) dan Dodi Alexvan Djin. Namun tak satupun dari tembakan tersebut yang berbuah gol.

PSIS harus menerima hasil seri keduanya secara beruntun. Sedangkan Madura United gagal menjaga tren positif setelah sempat mengalahkan PSS Sleman 1-0.

Kini, PSIS menempati posisi ketiga klasemen dengan nilai 3. Madura Untied di urutan ke-11 dengan nilai 6.

Susunan pemain

PSIS Semarang: Jandia Eka; Fredyan Wahyu, Wahyu Prasetyo, Wallace, Frendi Saputra; Finky Pasamba;

Jonathan Cantillana, Brian Ferreira; Septian David Maulana, Bruno Silva, Hari Nur.

Pelatih: Imran Nahumarury.

Madura United: M Ridho, Alexvan Djin, Kadek Raditya, Fachrudin Aryanto, Novan Sasongko; Kim Jin-sung, Hugo Gomes, Slamet Nurcahyo; Ronaldo Kwateh,David Laly.

Pelatih: Rahmad Darmawan.

Pada laga sebelumnya, Rabu hari ini, Arema FC berhasil mengalahkan Persipura Jayapura dengan skor 1-0. Kemenangan itu dipastikan oleh gol Carlos Fortes.

Malam ini, masih ada dua laga yang akan berlangsung, yakni Bhayangkara FC vs Persik Kediri pada 20.30 WIB serta PSS Sleman vs Persebaya Surabaya pada 20.45 WIB. Kedua laga ini akan menjadi jadwal terakhir pekan kelima Liga 1.

Hasil Pekan Kelima

PSM Makassar vs Barito Putera 0-2

Tira Persikabo vs Persib Bandung 0-0

Persela Lamongan vs Persiraja 1-0

Borneo FC vs Bali United 1-1

Persija Jakarta vs Persita 1-1

Persipura Jayapura vs Arema FC 0-1

PSIS Semarang vs Madura United 0-0.

Jadwal Liga 1 Pekan Kelima

Rabu, 29 September 2021

20.30 WIB Bhayangkara FC vs Persik (Vidio)

20.45 WIB Persipura Jayapura vs Arema (Indosiar).

Klasemen Liga 1

No Tim Main Gol Poin 1 Bali United 5 3 11 2 Bhayangkara FC 4 3 10 3 PSIS 5 3 9 4 Persib Bandung 5 2 9 5 PSM Makassar 5 1 8 6 Persija Jakarta 5 1 7 7 Persita 5 0 7 8 Tira Persikabo 5 1 6 9 Borneo FC 5 1 6 10 Arema 5 0 6 11 Madura United 5 0 6 12 Persela 5 -1 6 13 Persik 4 -1 4 14 PSS Sleman 4 -1 4 15 Persipura 5 -2 4 16 Barito Putera 5 -3 4 17 Persebaya 4 -3 3 18 Persiraja Aceh 5 -4 3

