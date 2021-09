Jadwal Bola Liga Europa dan Liga Conferece Kamis 30 September: 2 Live di SCTV

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Kamis malam hingga Jumat dinihari, 1 Oktober 2021, akan menampilkan rangkaian pertandingan Liga Europa dan Liga Conferece. Kompetisi kasta kedua dan ketiga Eropa itu sama-sama memasuki pekan kedua.

Dari Liga Europa ada dua laga yang dijadwalkan akan disiarkan SCTV, yakni 23:45 Legia vs Leicester City dan Lazio vs Lokomotiv Moskow.

Legia dan Leicester berlaga di Grup C. Legia memuncaki klasemen dengan nilai 3, berkat kemenangan 1-0 atas Spartak Moscow. Leicester di posisi ketiga dengan nilai 1, setelah ditahan Napoli 2-2.

Lazio dan Lokomotiv Moskow berlaga di Grup E. Lazio mengejar kemenangan pertamanya setelah ditekuk Galatasray 1-0 pada pekan pertama lalu. Lokomotiv Moscow sebelumnya ditahan Marseille 1-1.

Dari Liga Conference ada aksi Tottenham Hotspur dan AS Roma. Tottenham akan menghadapi Mura, sedangkan Roma melawan Zorya Luhansk.

Tottenham, yang berlaga di Grup G, sebelumnya ditahan Rennes 1-1. Sedangkan Roma, di Grup C, menang 5-1 atas SCKA Sofia.

Liga Europa

(pekan kedua, live Vidio)

Kamis, 30 September 2021

23:45 Legia vs Leicester City (SCTV)

23:45 Sparta Praha vs Rangers

23:45 Lyon vs Brondby

23:45 Sturm vs PSV Eindhoven

23:45 Real Sociedad vs AS Monaco

23:45 Napoli vs Spartak Moskow

23:45 Fenerbahce vs Olympiakos

23:45 Antwerp vs Frankfurt.

Jumat, 1 Oktober 2021

02:00 Marseille vs Galatasaray

02:00 Lazio vs Lokomotiv Moskow (SCTV)

02:00 Braga vs Midtjylland

02:00 Ludogorets vs Crvena Zvezda

02:00 Ferencvaros vs Real Betis

02:00 Celtic vs Bayer Leverkusen

02:00 West Ham United vs Rapid Wien

02:00 KAA Genk vs Dinamo Zagreb.

Liga Conference

(Pekan kedua)

Kamis, 30 September

23:45 Zorya vs AS Roma

23:45 Alashkert vs HJK

23:45 AZ Alkmaar vs Jablonec

23:45 CFR Cluj vs Randers FC

23:45 CSKA Sofia vs Bodo/Glimt

23:45 Gent vs Anorthosis

23:45 LASK vs Maccabi Tel Aviv

23:45 Partizan vs Flora.

Jumat, 1 Oktober

02:00 Tottenham vs Mura

2:00 Basel Vs K. Almaty

02:00 FC Copenhagen vs Lincoln Red Imps

02:00 Feyenoord vs Slavia Praha

02:00 Omonia vs Qarabag

02:00 PAOK vs Slovan Bratislava

02:00 Union Berlin vs Maccabi Haifa

02:00 Vitesse vs Rennes.