Jadwal Siaran Langsung Liga 1 Pekan Keenam, Rekap Hasil dan Klasemen

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga 1 pekan keenam akan berlangsung pada akhir minggu ini. Ada sembilan laga yang akan berlangsung, enam di antaranya live di Indosiar.

Perhatian besar pekan ini akan diarahkan pada Bhayangkara FC, yang kini memuncaki klasemen. Tim asuhan Paul Munster itu baru saja menang 2-0 atas Persik Kediri sekaligus memastikan diri meraih empat kemenangan dalam lima laga awalnya.

Kini, Bhayangkara FC mengemas nilai 13, unggul dua poin dari Bali United. Pekan ini, Bhayangkara akan melawan Barito Putera pada Ahad malam. Sedangkan Bali United akan menghadapi Tira Persikabo pada Sabtu sore.

Persib Bandung akan berusaha mengakhiri rentetan tiga hasil seri. Mereka akan melawan PSM Makassar yang baru menelan kekalahan pertamanya saat ditekuk Barito Putera pada pekan lalu. Pertandingan kedua tim akan berlangsung Sabtu malam.

Persija Jakarta akan melawan Persiraja Banda Aceh Sabtu petang. Tim Ibu Kota itu baru meraih satu kemenangan dalam lima laga awalnya. Sedangkan Persiraja sudah empat kali kalah dan kini terpuruk di dasar klasemen.

Arema FC yang baru meraih kemenangan pertama akan menghadapi Persela Lamongan pada Ahad petang. Sedangkan Persebaya Surabaya, yang baru meraih kemenangan keduanya atas PSS Sleman, akan menghadapi PSIS Semarang yang belum terkalahkan.

Jadwal Liga 1 Pekan Keenam

Sabtu, 2 Oktober 2021

15.15 Borneo FC vs Persita (Vidio)

15.15 Bali United FC vs Tira Persikabo (Indosiar)

18.15 Persiraja Banda Aceh vs Persija Jakarta (Indosiar)

20.45 Persib Bandung vs PSM Makassar (Indosiar)

Ahad, 3 Oktober 2021

15.15 Madura United FC vs Persipura (Indosiar)

15.15 Persik Kediri vs PSS Sleman (Vidio)

18.15 Arema FC vs Persela (Indosiar)

18.15 Barito Putera vs Bhayangkara FC (Ochannel)

20.45 Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang (Indosiar).