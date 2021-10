Jadwal Liga Italia Akhir Pekan Ini: Aksi Dua Milan Sama-sama Live di RCTI

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Italia akan memasuki pekan ketujuh. Rangkaian pertandingannya akan bergulir akhir minggu ini, dua di antaranya disiarkan langsung RCTI.

Kedua laga yang tayang live itu adalah Sassuolo vs Inter Milan dan Atalanta vs AC Milan. Ini akan jadi laga penting bagi kedua klub Milan itu, yang tengah bersaing di tiga besar.

Inter, yang merupakan juara bertahan, saat ini menempati posisi ketiga klasemen dengan nilai 14, terpaut dua angka dari AC Milan. Pekan lalu mereka baru ditahan Atalanta 2-2.

Sasuolo yang akan menjadi lawannya kini menempati posisi ke-12 klasemen dengan nilai 7. Mereka baru bangkit dari tiga rentetan kekalahan dengan memenangi laga melawan Selernitana (1-0).

Napoli, yang kini memuncaki klasemen, akan melawan Fiorentina pada Ahad malam. Mereka akan berusaha menjaga catatan apiknya musim ini: terus menang dalam enam laga awalnya. Fiorentina akan jadi lawan berat, karena kini menempati posisi kelima dengan nilai 12.

Juventus akan berjuang menjaga tren positif setelah terus menang dalam dua laga sebelumnya. Mereka, yang kini menempati posisi ke-10, akan melawan Torino, yang sama-sama memiliki nilai 8.

AS Roma akan berusaha bangkit setelah pekan lalu kalah 2-3 dari Lazio. Mereka akan melawan Empoli.

Jadwal Liga Italia

(Pekan ketujuh, live Bein Sport)

Sabtu, 2 Oktober 2021

01:45 Cagliari vs Venezia

20:00 Salernitana vs Genoa

23:00 Torino vs Juventus.

Minggu, 3 Oktober 2021

01:45 Sassuolo vs Inter Milan (RCTI)

17:30 Bologna vs Lazio

20:00 Verona vs Spezia

20:00 Sampdoria vs Udinese

23:00 Fiorentina vs Napoli

23:00 AS Roma vs Empoli.

Senin, 4 Oktober 2021

01:45 Atalanta vs AC Milan (RCTI).

Klasemen Liga Italia