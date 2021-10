Jadwal Liga Prancis Pekan Ke-9 dan Klasemennya: Ada Rennes vs PSG

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Prancis pekan kesembilan akan berlangsung akhir minggu ini. Aksi Lionel Messi bersama Paris Saint-Germain (PSG) akan jadi perhatian banyak penggemar.

Messi baru saja menyumbang gol pertamanya buat PSG. Ia ikut mengantar klub asal Paris itu mengalahkan Manchester City di Liga Champions Selasa lalu.

Kini, gol Lionel Messi akan kembali dinantikan suporter PSG saat klub itu menjalani laga pekan kesembilan Liga Prancis, melawan Rennes, Ahad malam. Bintang asal Argentina itu kemungkinan akan kembali menjalani starter bersama Neymar dan Kylian Mbappe. Ketiganya kerap disebut sebagai Trio MMN.

Rennes berpotensi menyulitkan PSG. Dalam lima pertemuan terakhir, tim itu mampu menang sekali dan dua kali memaksakan hasil seri.

Musim ini Rennes memang masih kedodoran dan hanya menang sekali dalam lima laga terakhirnya. Kini tim tersebut berada di posisi ke-13 dengan nilai 9, sudah tertinggal 15 poin dari PSG yang ada di puncak klasemen.

Jadwal Liga Prancis lainnya pekan ini akan menghadirkan laga Etienne vs Lyon, Lens vs Reims, dan AS Monaco vs Bordeaux.

Jadwal Liga Prancis

(Pekan kesembilan, live Bein Sport)

Sabtu, 2 Oktober 2021

02:00 Lens vs Reims

22:00 Montpellier vs Strasbourg.

Ahad, 3 Oktober 2021

02:00 Nice vs Brest

18:00 Rennes vs PSG (RCTI+)

20:00 Nantes vs Troyes

20:00 AS Monaco vs Bordeaux

20:00 Angers vs Metz

20:00 Lorient vs Clermont

22:00 Lille vs Marseille.

Senin, 4 Oktober 2021

02:00 St Etienne vs Lyon.

Klasemen Liga Prancis