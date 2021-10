Klasemen Liga Inggris Pekan Ke-7: Chelsea ke Puncak, MU dan Arsenal Seri

TEMPO.CO, Jakarta - Rangkaian pertandingan Liga Inggris pekan ketujuh bergulir sepanjang Sabtu malam, 2 Oktober. Chelsea menang dan merebut posisi puncak klasemen, sedangkan Manchester United dan Arsenal hanya meraih hasil seri.

Manchester United, yang bermain paling awal, hanya mampu bermain imbang 1-1 saat menjamu Everton. Mereka sempat unggul lewat gol Anthony Martial, tapi kebobolah oleh gol Andros Townsend.

Hasil ini memastikan MU gagal menang dalam dua laga terakhirnya di Liga Inggris Si Setan Merah juga hanya menang sekali dalam empat laga di berbagai kompetisi.

Kini, mereka menempati posisi ketiga klasemen dengan nilai 14, unggul selisih gol dari Everton yang ada di bawahnya.

Dalam laga lainnya, Chelsea menang 3-1 saat menjamu Southampton. Mereka meraih gol lewat Trevoh Chalobah (menit 9), Timo Werner (84), dan Ben Chilwell (89).

Southampton sempat menyamakan kedudukan 1-1 lewat gol James Ward-Prowse (61). Namun kemudia kesulitan setelah kehilangan pemain sama karena kartu merah pada menit 77.

Chelsea bangkit setelah dikalahkan Manchester City (0-1) di laga sebelumnya. Mereka pun naik ke puncak klasemen dengan nilai 16, unggul dua poin dari Liverpool yang mereka geser ke posisi kedua.

Southampton menelan kekalahan keduanya secara beruntun dan gagal menang dalam empat laga terakhirnya. Mereka berada di posisi ke-17 klasemen dengan nilai 4.

Sementara itu, Arsenal hanya mampu bermain imbang 0-0 di kandang Brighton. Ini menjadi kemunduran bagi The Gunners setelah terus menang dalam tiga laga sebelumnya. Sedangkan Brighton mengalami hasil seri kedua secara beruntun.

Kini, Arsenal menduduki posisi kesembilan klasemen dengan nilai 10. Sedangkan Brighton menghuni posisi kelima dengan nilai 14.

Liga Inggris Pekan Ketujuh

Hasil Sabtu, 2 Oktober 2021

Manchester United vs Everton 1-1

Burnley vs Norwich City 0-0

Chelsea vs Southampton 3-1

Leeds United vs Watford 1-0

Wolves vs Newcastle United 2-1

Brighton vs Arsenal 0-0.

Jadwal Ahad, 3 Oktober 2021

20:00 Crystal Palace vs Leicester City

20:00 Tottenham Hotspur vs Aston Villa

20:00 West Ham United vs Brentford

22:30 Liverpool vs Manchester City (SCTV).

Klasemen Liga Inggris