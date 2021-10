Klasemen Liga Italia Pekan Ketujuh: Napoli Sempurna, AC Milan dan AS Roma Menang

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Liga Italia pada Senin dinihari, 4 Oktober 2021, menampilkan kemenangan Napoli, AC Milan, dan AS Roma. Seluruh rangkaian jadwal pekan ketujuh pun sudah usai.

Napoli mempertahankan kesempurnaannya di awal musim ini dengan mengalahkan Fiorentina 2-1 di Artemio Franchi. Sempat kebobolan oleh gol Lucas Martinez, mereka membalikkan keadaan berkat gol yang dicetak Hirving Lozano dan Amir Rahmani.

Kemenangan ini membuat posisi Napoli berada di puncak klasemen sementara dengan 21 poin, sedangkan Fiorentina menempati posisi 5 dengan 12 poin.

Dalam pertandingan lain, AC Milan menang 3-2 saat berlaga di kandang Atalanta. Mereka menggebrak dan langsung meraih gol pada menit pertama, lewat Davide Calabria.

Brahim Diaz dan Rafael Leano menambah keunggulan Milan pada menit ke-42 dan 78. Atalanta kemudian mendapat gol dari penalti Duván Zapata (86) dan aksi Mario Pasalic (90).

Milan meraih kemenangan ketiganya secara beruntun dan tetap menempati posisi kedua klasemen dengan nilai 19, terpaut dua angka dari Napoli. Atalanta berada di urutan kedelapan dengan nilai 11.

Sementara itu, AS Roma menang 2-0 saat menjamu Empoli di Stadio Olimpico. Kemenangan itu dipastikan oleh gol Lozenzo Pellegrini dan Henrikh Mkhitaryan.

Kemenangan ini membuat Roma naik ke posisi 4 klasemen sementara Serie A dengan koleksi 15 poin. Sedangkan tim tamu berada di peringkat 10 dengan raihan 9 poin.

Dalam laga lain, Lazio takluk 0-3 dari Bologna. Sedangkan Sampdoria ditahan Udinese 3-3.

Hasil Liga Italia Pekan Ketujuh:

Bologna vs Lazio 3-0

Verona vs Spezia 4-0

Sampdoria vs Udinese 3-3

Fiorentina vs Napoli 1-2

AS Roma vs Empoli 2-0

Atalanta vs AC Milan 2-3.

Hasil hari sebelumnya

Cagliari vs Venezia 1-1

Salernitana vs Genoa 1-0

Torino vs Juventus 0-1

Sassuolo vs Inter Milan 1-2.

Klasemen Liga Italia