Jadwal Pekan Keenam Tuntas, Simak Klasemen Liga 1 Sebelum Jeda 2 Pekan

TEMPO.CO, Jakarta - Rangkaian jadwal Liga 1 pekan keenam sudah tuntas digelar pada Ahad, 3 Oktober 2021. Selanjutnya kompetisi akan jeda selama dua pekan.

Pada pekan keenam sejumlah hasil menarik tersaji. Inilah beberapa di antaranya:

• Bhayangkara FC mampu menjaga catatan tak terkalahkan. Mereka menang 3-2 atas Barito Putera sehingga kian mapan di puncak klasemen dengan nilai 16.

• PSIS Semarang melanjutkan torehan apiknya dengan mengalahkan Persebaya 3-2. Mereka belum terkalahkan dan kini menempati posisi kedua klasemen dengan nilai 12.

• Juara bertahan Bali United meraih hasil keduanya secara beruntun, saat ditahan Tira Persikabo 1-1. Mereka belum terkalahkan tapi, kini turun ke posisi ketiga, kalah selisih gol dari PSIS.

• Persija Jakarta menang 1-0 atas Persiraja Banda Aceh. Kemenangan kedua itu mengantar mereka naik ke posisi keempat.

• Persib Bandung masih terus tampil tumpul. Tim asuhan Robert Alberts itu menderita hasil seri keempat secara beruntun saat ditahan PSM Makassar 1-1. Meski belum terkalahkan, mereka kini hanya menempati posisi kelima.

• Arema FC meraih dua kemenangan beruntun dengan mengalahkan Persela Lamongan 3-0. Tim Singo Edan kini menempati posisi keenam.

• Persiraja Banda Aceh gagal menang dalam empat laga secara beruntun. Mereka terpuruk di dasar klasemen.

• Persik Kediri juga masih ada di zona degradasi setelah ditahan PSS Sleman 0-0. Manajemen memutuskan memecat pelatih Joko Susilo.

Rekap Hasil Liga 1 Pekan Keenam

Borneo FC vs Persita 2-2

Bali United FC vs Tira Persikabo 1-1

Persiraja Banda Aceh vs Persija Jakarta 0-1

Persib Bandung vs PSM Makassar 1-1

Madura United FC vs Persipura 2-2

Persik Kediri vs PSS Sleman 0-0

Arema FC vs Persela 3-0

Barito Putera vs Bhayangkara FC 2-3

Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang 2-3.

Klasemen Liga 1