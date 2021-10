Jadwal Sepak Bola PON Papua Senin 4 Oktober: Sulsel vs Jateng, Jatim vs Sumut

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal sepak bola PON Papua pada Senin, 4 Oktober 2021, akan menyajikan perebutan tiga tiket terakhir ke babak enam besar.

Grup B akan memainkan dua pertandingan, yakni Sulawesi Selatan vs Jawa Tengah di Stadion Mandala dan Jawa Timur vs Sumatera Utara di Stadion Mahacandra.

Jatim sejauh ini menjadi satu-satunya tim yang sudah memastikan diri lolos ke babak enam besar dari Grup B dan anak-anak asuh Rudy Keltjes itu berkesempatan untuk mengunci status juara grup cukup dengan hasil imbang kontra Sumut.

Skor imbang juga bisa menjadi hasil ideal bagi Sumut untuk melempangkan jalan ke babak enam besar mendampingi Jatim sebagai runner-up.

Hasil tersebut tentu tak diharapkan oleh Jateng, mengingat tim besutan Eko Riyadi itu saat ini duduk di posisi ketiga klasemen Grup B dan hanya memiliki satu poin, tertinggal tiga poin di belakang Sumut.

Jateng wajib menang jika ingin lolos ke babak enam besar dan di waktu bersamaan Jatim mengalahkan Sumut. Selain itu lantaran pertemuan Jateng dan Sumut berakhir imbang 1-1, maka penentu pemeringkatan berikutnya adalah selisih gol menyeluruh.

Sumut saat ini punya selisih gol surplus satu, sedangkan Jateng defisit tiga.

Sementara bagi Sulsel laga kontra Jateng tak ubahnya menjadi salam perpisahan bagi anak-anak asuh Usman Halid itu terhadap tanah Papua. Namun mereka bisa melakukannya dengan merusak peluang Jateng lolos ke babak enam besar.

Satu pertandingan lain yang berlangsung Senin sore ini akan mempertemukan Kalimantan Timur dengan Aceh di Stadion Barnabas Youwe, Kabupaten Jayapura, untuk memperebutkan tiket enam besar dari Grup C.

Kaltim yang sudah mengantungi tiga poin dan sementara menduduki puncak klasemen hanya butuh hasil imbang untuk lolos ke babak enam besar.

Sedangkan Aceh bukan cuma wajib menang, tetapi juga dengan marjin skor yang setidaknya dua gol atau lebih agar mereka punya selisih gol yang positif dibandingkan Kaltim maupun pesaing lainnya, Sulawesi Utara.

Jadwal sepak bola PON Papua pada Senin sore (dalam WIT):

15.00 (Grup B): Sulawesi Selatan vs Jawa Tengah di Stadion Mandala

15.00 (Grup B): Jawa Timur vs Sumatera Utara di Stadion Mahacandra

19.00 (Grup C): Kalimantan Timur vs Aceh di Stadion Barnabas Youwe.